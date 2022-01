Josimar asegura llevarse bien con María Fe Saldaña: “Nuestra relación de papás no es mala”

Josimar se pronunció para dejar en claro que se lleva bien con María Fe Saldaña, madre de su última hija. Además, el salsero aseguró que está en el mejor momento de su vida, ya que le va muy bien y tiene muchos planes en cuanto a su carrera musical, porque prepara una nueva producción discográfica para este 21 de enero.

El intérprete de “La mejor de todas” detalló que, a pesar de la distancia, no se ha olvidado de sus hijos y es mentira todo lo que se dijo de él en varios programas. “Nuestra relación de papás no es mala, al contrario, es súper buena. Se hablaban cosas por ahí, pero era todo lo contrario de lo que comentan las personas que seguían programas cuya meta es desprestigiar a las personas que quieren salir adelante, por eso nunca le paré a los malos comentarios, porque yo sé cómo eran y cómo son las cosas con mi bebé y Mafe, pues es de lo mejor, y a comentarios feos, oídos sordos”, señaló para Trome.

Asimismo, el cantante aseveró que María Fe Saldaña siempre le envía imágenes de la última de sus hijas. “La relación con Mafe es buena, casi todos los días hablamos. Me manda videos y fotos de la bebé , hacemos videollamada casi todos los días para al menos engreír desde lejos a mi nueva princesa”.

María Fe Saldaña nunca mostrará a su hija en redes sociales

La joven, tras dar a luz a su hija con el cantante de salsa, contó a sus seguidores de las redes sociales que ha decidido no compartir imágenes donde se pueda apreciar el rostro de su bebé. “Por ahora no voy a mostrar a mi gorda, porque así lo decidí, ya que hay mucha gente mala vibra y no quiero eso para mi gordita. A mí me da igual si es conmigo, pero a mi gorda sí la voy a cuidar mucho”.

María Fe Saldaña entusiasmada por los primeros días de su hija Jeilani. Foto: María Fe Saldaña/ Instagram

Josimar planea tener más hijos

El salsero celebró por todo lo alto el nacimiento de su hija con María Fe Saldaña e incluso, en uno de sus conciertos realizados fuera de Perú, reveló que le gustaría tener más hijos tras haberse casado con su novia cubana en Estados Unidos. “A traer una niña tan linda que se llama Jeilani. Estoy muy feliz por ser papá por cuarta vez, les quiero brindar mi felicidad con ustedes, mi gente”, indicó ante su público. “Dos tiene mi esposa, ya son seis. Tengo que hacer dos más para ser ocho”, agregó.