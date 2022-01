Kylie Jenner logra un récord nunca antes registrado en Instagram

Este jueves 13 de enero, la modelo Kylie Jenner ha obtenido un nuevo título en las redes sociales, ya que se ha convertido en la primera mujer del mundo en superar los 300 millones de seguidores en Instagram. La menor de las Kardashians es la mujer con más seguidores en la plataforma, y supera a celebridades como Ariana Grande y Selena Gomez.

Kris Jenner, madre y agente de la familia Kardashian, felicitó a la menor de sus hijas por el reconocimiento: “¡¡Estoy tan orgullosa de mi chica Kylie Jenner!!” escribió el 13 de enero junto a un titular de la noticia. “¡Eres hermosa por dentro y por fuera y tienes el corazón más increíble! ¡Sigue alcanzando las estrellas e inspirándonos con todo lo que haces! Te amo, mi ángel”.

Kris Jenner felicita a Kylie por su nuevo logro en Instagram. Foto: Instagram Kris Jenner

¿Hay alguien con el mismo número de seguidores?

Kylie Jenner no es la única persona que destaca en Instagram ni tiene la cuenta con más seguidores. A la competencia, se une el futbolista portugués y actual integrante del Manchester United Cristiano Ronaldo (con 389 millones de seguidores).

Además, la cuenta oficial de Instagram es el perfil con más seguidores, ya que supera los 461 millones de estos hasta el momento.

El clan Kardashian en redes sociales

Las demás protagonistas de Keeping up with the Kardashians tampoco se quedan atrás.

Kim Kardashian es la segunda en la competencia con 279 millones de seguidores. Luego, Khloé Kardashian y Kendall Jenner la siguen con un aproximado de 212 millones cada una. En el último puesto se encuentra la hermana mayor Kourtney Kardashian, con 159 millones de seguidores.

Kylie Jenner despeja rumores de haber dado a luz a su segundo hijo

A través de su cuenta de Instagram, Kylie publicó una serie de videos en los que se le ve acariciando su vientre mientras muestra cuán avanzado está su embarazo. De esta forma, la menor del clan Kardashian aclaró que aún no se ha convertido en mamá por segunda vez y desmintió todos los rumores sobre el tema.