Greg Michel asegura que intentan llevarse a su hijo a España: “Una vez más no puedo ver a mi hijo”

Greg Michel denunció que la madre de su primogénito, Olenka del Águila, no le permite ver a su hijo e intenta llevárselo a Europa. A través de sus redes sociales, el ex chico reality contó que le hicieron firmar un permiso de salida para su pequeño; sin embargo, teme que lo saquen del país y no lo traigan de regreso.

“Me están diciendo de que si quiero ver a mi hijo, tengo que ir a mi abogado y no hacerlo como antes, vía teléfono o WhatsApp. No hay razón (para esto), mi hijo conmigo está feliz. Mi petición va a las autoridades, estoy súper mal, quiero hacerles saber mi pena”, expresó en un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram.

“ Hay una duda en mí de que mi hijo se quede por Europa. Una vez más no puedo ver a mi hijo , una vez más me están diciendo que lo vea a través de abogado (...). Un niño no es una carta para estar fastidiando a una persona. Ayer lo tuve que ver a escondidas porque no me dejan verlo. Un niño necesita tanto de su papá como de su mamá” agregó.

Greg Michel tuvo un emotivo reencuentro con su hijo tras sufrir accidente

El modelo Greg Michel compartió el emotivo momento que protagonizó con su hijo tras volverse a ver después de un año. Como se recuerda, el fisicoculturista contó que la madre del pequeño no le permitía verlo por una presunta deuda de pensión que aún no habría sido cancelada.

“Una bendición más del señor. Te amo, hijo mío”, escribió en su post de Instagram.

Greg Michel no podía ver a su hijo

El deportista emitió un comunicado en redes sociales en el que señaló que su expareja Olenka del Águila no habría dejado que se contacte con Dominic. Señaló que ya había saldado la deuda que tenía con la madre de su hijo por pensión de alimentos antes de sufrir su accidente.

“He solicitado muchas veces que se cumpla mi derecho de visita, tal cual está estipulado en la acta de conciliación”, escribió el belga. Detalló también que no ha podido ver a su hijo por un año entero.