Gigi Mitre a Rosángela Espinoza en Amor y fuego: “Justifica lo que te han pagado”

Rosángela Espinoza se presentó en el programa Amor y fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Tras haber estado alejada de la televisión debido a su salida de Esto es guerra, la ex chica reality brindó una entrevista en la que prometió contar toda su verdad; sin embargo, no dijo nada revelador.

En un momento, cuando la modelo peruana decidió demostrar su talento al tocar un cajón, la conductora del programa le lanzó un fuerte mensaje. Gigi Mitre no toleró que la exintegrante de Esto es guerra haya puesto condiciones para la entrevista y reveló que la producción le había pagado por sus declaraciones.

“Ustedes no me dijeron que iba a tocar cajón”, expresó Rosángela Espinoza. “El bolo estaba incluido, justifica lo que te han pagado ”, le respondió la compañera de Rodrigo González. El presentador se pronunció: “ Que no ha sido poco, además, cariño ”. “Se va acabar el programa”, agregó Gigi Mitre.

¿Por qué Rosángela Espinoza fue eliminada de Esto es guerra?

Durante la entrevista, Rosángela Espinoza rompió en llanto al contar que uno de los motivos de su retiro de Esto es guerra estuvo relacionado al accidente que sufrió el chico reality Elías Montalvo.

“Yo ya estaba a una cuadra de la clínica y alguien de la producción me llamó y me dijo que no vaya. Luego recibo otra llamada y me dicen: ‘Si vas, estás fuera del programa’ ”, expresó.

La acusaron de hacer show

Afirmó que la producción dirigida por Peter Fajardo le advirtió que no vaya a visitarlo a la clínica porque quería llamar la atención en medio de la fuerte caída de Elías Montalvo.

“Eso fue lo que pasó. Después recibí un mensaje donde decían que yo fui para montar un show. (...) Yo creo conveniente decir lo que pienso, lo que siento. Nadie me va a decir lo que tenga que hacer”, sostuvo la modelo.