Brunella Horna respalda a Pancho Rodríguez: “Su trabajo está en Perú, tiene que luchar”

Lo respalda. Brunella Horna dejó su opinión sobre el impedimento de entrada a Perú al integrante de Esto es guerra Pancho Rodríguez. La empresaria, durante la emisión de Más Espectáculos este 13 de enero, cuestionó el accionar de Migraciones y le recomendó al chico reality no echarse para atrás.

“Es un caso muy triste para las personas que conocemos a Pancho, que conocemos la persona que es, es tan educado muy correcto”, dijo muy apenada la empresaria en el espacio de farándula.

Fans respaldan a Pancho Rodríguez. Foto: GLR

Brunella Horna le envía fuerzas a Pancho Rodríguez

La pareja de Richard Acuña se preguntó sobre la situación de otros extranjeros por el trato recibido al chileno. También recordó que él había pagado la multa por la fiesta COVID-19 de Yahaira Plasencia, donde participó.

“Pancho tiene que contratar a un abogado que esté pendiente del tema porque queremos verlo en Perú, mucha gente lo quiere. En Chile no trabaja, su trabajo está acá en Perú, tiene que luchar por eso”, agregó.

Valeria Piazza respalda a Pancho Rodríguez

Por su parte, Valeria Piazza se mostró apenada por la decisión tomada contra el chico reality. “Pancho no ha tenido ningún antecedente de mal comportamiento. De hecho, todos estos años que ha estado en nuestro país se ha portado muy bien y cuando pasó (lo de Yahaira), él reconoció el error. Cualquiera puede cometer un error y su hijita tampoco merecía eso, estuvo tres días en Migraciones”, expresó la panelista.

“Lo que hubiera sido mejor era que los dejen entrar, luego que compren un pasaje y se regresen si tienen que cumplir con la ley, pero hacerles eso, me ha parecido doloroso para Pancho y también para su hijita... No quiero pensar que por ser una figura pública se le está midiendo con otra vara. No sé si a todos los extranjeros les han hecho lo que le hicieron a Pancho”, agregó.