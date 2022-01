Sebastián Tamayo, actor y modelo de origen colombiano, ganó notoriedad internacional al participar junto con Shirley Arica en el reality turco El poder del amor. El también presentador estuvo involucrado en un romance con la peruana, el cual terminó en lamentables discusiones y encuentros verbales entre ambos.

Luego del fin del reality, regresó a Bogotá para continuar con sus proyectos y pasó las fiestas de fin de año en dicho lugar. Sin embargo, el último 31 de diciembre se vio envuelto en un preocupante incidente, por el que lo acusaron de consumir drogas e incluso sustancias alucinógenas.

¿Qué pasó con Sebastián Tamayo?

Vecinos del personaje internacional lo grabaron llegando a su hogar en un estado de inconsciencia y fuera de sí, hecho que se difundió rápidamente a través de las plataformas digitales y generó gran cantidad de críticas. Esta situación obligó al colombiano a explicar lo que sucedió en su cuenta de Instagram.

Qué pasó con Sebastián Tamayo y por qué apareció drogado por las calles de Colombia. Foto: captura Instagram

¿Qué pasó con Sebastián Tamayo? Según contó, asistió a un bar en la víspera del Año Nuevo y, mientras se encontraba en el lugar, un desconocido le ofreció un trago. A pesar de los riesgos que podrían devenir, aceptó la bebida que había sido alterada con un sustancia alucinógena.

El cafetero explicó el motivo de su comportamiento: “Entré en un estado de inconsciencia y de alucinación. El trago tenía una droga llamada mezcalina . Es como un cactus que es utilizado para alucinaciones. Cuando llego a mi casa tengo la percepción de que me estaban atracando, que me estaban persiguiendo”.

Sebastián Tamayo sufre graves heridas tras ser drogado

El incidente de Sebastián Tamayo no quedó ahí. Además de los efectos que causó la sustancia en su cerebro, también sufrió lesiones físicas al querer escapar del departamento que habitaba por sus supuestos atacantes.

“Pensé que me iban a asaltar y salí corriendo. Estaba con muy poca consciencia de la realidad. Salí corriendo y me choqué contra un carro que estaba detenido. Me generé unas cortadas en mi brazo”, agregó.

El modelo reveló a sus seguidores que ahora tiene pendiente una cirugía de reconstrucción debido a que perdió parte del tendón de su brazo izquierdo.

Sebastián Tamayo reflexiona sobre su accidente

El exintegrante de El poder del amor no dudó en aconsejar a sus fanáticos sobre los peligros que existen en Colombia y diversas partes del mundo. Desde su experiencia pidió a los usuarios de Instagram tomar medidas preventivas para evitar casos como el suyo.

“Quiero hacer un llamado a que tengan cuidado en cualquier lugar, fiesta a la que puedan asistir. Tengan cuidado porque no se sabe si pueden ser ustedes o un familiar. Es algo muy difícil lo que pasó. El 31 de diciembre amanecí en la clínica solo. (…) No entiendo con qué intención me lo dieron, pero pasó todo esto”, dijo Sebastián Tamayo.