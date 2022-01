Samahara Lobatón cuenta cómo organiza su tiempo para atender a su hija

Samahara Lobatón contó pormenores de los sacrificios que hace por su hija a diario mediante un enlace en vivo para el programa Mujeres al mando. La hija de Melissa Klug mostró también gran parte de la habitación que comparte con su pareja, Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’.

“No soy tan ordenada como se dice. Yo dejo que ella saque todo, que juegue todo el día, y ya en la noche nos ponemos a arreglar”, contó en un primer momento.

Asimismo, Samahara Lobatón confesó que, desde la llegada de su pequeña hija, se levante muy temprano para poder estar al cuidado de ella. “Yo me levanto a las 7.30 a. m. porque Xiana duerme desde las 8.00 p. m. hasta las 7.30 a. m. Hay que hacer rutinas para todo. Ser mamá me cambió la vida, me volví correcta, organizada”, precisó.

Samahara Lobatón se inscribió en un curso de alimentación para criar a su bebé

La influencer, Samahara Lobatón, contó detalles de cómo es la crianza de su bebé. Para una nota de Mujeres al mando, la hija de Melissa Klug señaló que está muy al pendiente de la alimentación de su hija y que por ello se inscribió a un curso de alimentación complementaria.

Al respecto, señaló lo siguiente: “Soy sincera. Yo tengo ayuda en casa, pero me metí a un curso de alimentación complementaria. Soy la que dice qué se le cocina, qué se le da de desayuno. A veces me meto a la cocina y le hago cosas saludables”.

Samahara Lobatón mostró la rutina de sueño que tiene su pequeña hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, Samahara Lobatón detalló la rutina de sueño que lleva su primogénita. Asimismo, explicó los motivos por los que cumple al pie de la letra todos los pasos, después de que varias de sus seguidoras le consultaran por dichos tips.

“Ustedes me preguntan cómo hice para que Xianna duerma temprano y, básicamente, es porque ella tiene rutinas desde que se despierta hasta que se duerme, y lo vengo haciendo desde que Xianna era recién nacida. Ella tiene un año y tres meses. Para ella es completamente normal echarse a dormir 7.30 y despertarse a las 7.30 u 8 de la mañana”, contó la influencer.