Rosángela se quiebra al revelar que la botaron de Esto es guerra por visitar a Elías Montalvo

Rosángela Espinoza reapareció en la televisión nacional luego de varias semanas para contar mayores detalles de su vida profesional y personal. Fue Amor y fuego el programa elegido por la ‘Chica selfie’ para romper su silencio respecto a la sorpresiva salida que tuvo de Esto es guerra, a pesar de ser una de las figuras más conocidas del reality de competencia.

La ahora animadora infantil aseguró en más de una ocasión, en su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, que dejar EEG no sería algo casual y que todo habría estado planeado por los altos mandos del show. Incluso, negó rotundamente ser la protegida, como se decía entre los seguidores del concurso.

“Yo sentía que me iba, creo que es el momento de que lo sepan. Sentía que me iba ese día porque una semana anterior hubo una reunión donde indicaron que no habría votación de la web. Yo ya estaba sentenciada y, entonces, mi respuesta fue que la eliminación se trataba de algo personal, ya no de competencia. En las votaciones de web siempre me he salvado”, indicó.

Rosángela Espinoza contó lo que sería el motivo de su salida de EEG

Sin embargo, con el correr de la conversación, Rosángela Espinoza se sinceró y no pudo evitar conmoverse al confesar la verdadera razón de su salida de Esto es guerra. Según la modelo, la producción habría decidido echarla del programa concurso luego de visitar a Elías Montalvo en la clínica tras caer desde lo alto cuando se realizaba uno de los juegos.

“Cuando estaba a una cuadra de la clínica, yendo a visitar a Elías, me llaman de EEG para que no vaya. Me dijeron que, si iba a visitarlo, quedaba fuera del programa. Fue totalmente injusto, y yo dije: ‘Entonces estoy fuera del programa’. Después recibí un mensaje diciendo que yo fui para montar mi show y no sé qué más”, precisó.

Rosángela visitó a Elías Montalvo en la clínica

Como se recuerda, luego de aquel fatídico accidente donde Elías Montalvo cayó de uno de los juegos de Esto es guerra, el participante fue inmediatamente trasladado a una clínica local para su atención. Después de algunas horas, Rosángela Espinoza fue la única integrante del reality en visitarlo en el nosocomio donde se encontraba. La ‘Chica selfie’ estuvo al lado de los familiares de su compañero y a su salida se le vio duramente afectada.