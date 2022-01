Rosángela Espinoza tras entrevista en Amor y fuego: “Digan lo que digan, yo seguiré avanzando”

Ignora las críticas. Este miércoles 12 de enero, Rosángela Espinoza se presentó en Amor y fuego para conversar con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su comentada salida de Esto es guerra. Sin embargo, durante su entrevista en el programa de Willax, hubo momentos en los que la modelo no quiso responder a las preguntas que le hacían los conductores

De ese modo, tras su paso por el espacio de TV, la ex chica reality acudió a sus redes sociales para asegurar que la pasó muy bien en el programa.

“La pase muy bien. Mi primera invitación de este año. Digan lo que digan, yo seguiré avanzando #buenasvibras”, escribió en su Instagram.

Publicación de Rosángela Espinoza. Foto: Instagram

Rosángela Espinoza contó lo que sería el motivo de su salida de EEG

Rosángela Espinoza se sinceró y no pudo evitar conmoverse al confesar la verdadera razón de su salida de Esto es guerra. Según la modelo, la producción habría decidido echarla del programa concurso luego de visitar a Elías Montalvo en la clínica tras caer desde lo alto mientras realizaba uno de los juegos.

“Cuando estaba a una cuadra de la clínica yendo a visitar a Elías, me llaman de EEG para que no vaya. Me dijeron que, si iba a visitarlo, quedaba fuera del programa. Fue totalmente injusto y yo dije: ‘Entonces estoy fuera del programa’. Después recibí un mensaje diciendo que yo fui para montar mi show y no sé qué más”, precisó.

Rosángela Espinoza puso a bailar a ‘Peluchín’ y Gigi Mitre al ritmo del cajón

Rosángela Espinoza sorprendió al hacer alarde de su gran habilidad al tocar el cajón, con el cual deleitó con un festejo y puso a bailar a Rodrigo González y Gigi Mitre. Esto ocurrió durante su visita a Amor y fuego este 12 de enero. Tras finalizar la entrevista, la modelo presumió de sus mejores pasos y fue convencida de enseñar su gran destreza con el instrumento peruano.