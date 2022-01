Rodrigo y Gigi confrontaron a Rosángela por no responder a sus preguntas

Rodrigo González y Gigi Mitre esperaban con expectativa la presencia de Rosángela Espinoza este miércoles 12 de enero en Amor y fuego, pues la exchica reality había prometido revelar los detalles jamás contados de su salida de EEG. Sin embargo, grande fue su decepción cuando se percataron de que la modelo trataba de esquivar todas sus preguntas.

¿Qué le dijeron Rodrigo y Gigi a Rosángela en vivo?

Al percatarse de las pocas ganas de Rosángela de brindar declaraciones, ambos conductores no dudaron en hacerle saber lo molesto que les resultaba no escuchar ninguna respuesta concreta por su parte.

“Tú le entras al juego y al show, siempre lo he pensado, pero de verdad lo que nos estás demostrando ahora es que hasta eso era un personaje tuyo, porque ahora que eres libre, sin contratos (con ningún canal), te estás amarrando, te veo más amordazada, pareces una geisha de América TV, así te veo”, dijo contundentemente Gigi Mitre.

Rodrigo González también arremetió contra la exchica reality por hacer creer al público que respondería a todas las polémicas preguntas exclusivas para Amor y fuego.

“Si tienes libertad para poder decir lo que quieras, y te jactas de ser tan deslenguada, de lanzar tantas bombas, de no callarte nada, desde que has llegado acá no has dicho nada. (...) Has llorado cuando estabas empezado a decir algo y luego nada”, criticó González.

Asimismo, dio a entender que el productor del programa había sido estafado al confiar en las declaraciones de la modelo.

“Si Renzo (Madrid) te ha pagado, le voy a decir que le devuelvas la plata”, acotó Rodrigo. “Sí, Renzo, que te han estafado”, complementó Gigi Mitre.

Rodrigo González especula con vuelta de Rosángela a Esto es guerra

Ante lo dicho por Rodrigo y Gigi, Rosángela quiso defenderse.

“Yo de verdad me quedo sorprendida”, sostuvo, “porque es mi decisión también, yo estoy contando (lo que me parece)”, continuó.

Sin embargo, un impaciente Rodrigo González terminó revelando por qué él cree que la modelo estaba cuidando tanto sus palabras.

“Yo sin inciensos te digo que ella vuelve a América Televisión, ya lo tiene conversadísimo con Peter Fajardo, de todas maneras vuelve”, dijo convencido.