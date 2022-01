Rafael Cardozo revela detalles de la pedida de mano a ‘Cachaza’: “Me arrodillé y temblaba”

En plena celebración de Año Nuevo, Rafael Cardozo le pidió matrimonio a su pareja Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’. Tras más de una década de sólido romance, los ex chicos reality se comprometieron.

Luego de este emotivo momento, el modelo brasileño contó detalles de la romántica pedida de mano a su futura esposa y contó que, por los nervios, estuvo “temblando”.

“Me arrodillé a las 0.00 (del 1 de enero). Yo escogí un anillo bien bonito (...) un anillo precioso para Carol. Yo temblaba” , dijo en una conversación con +Espectáculos.

Además, aseguró que con todas las sensaciones tan lindas que ha experimentado con su compromiso, se siente muy ilusionado de unirse en matrimonio a su amada.

“Ahora que entregué el anillo, he vivido una cosa tan bonita que ahora sí me provoca casarme; este año me caso sí o sí”, agregó.

Carol Reali emocionada por su compromiso con Rafael Cardozo

La popular ‘Cachaza’ no dudó en dejar un inesperado mensaje a sus seguidores de Instagram y manifestó su emoción tras comprometerse con Rafael Cardozo, a quien en muchas ocasiones había expresado su dese de contraer nupcias.

“Empiezo el año con esta sorpresa hermosa y tan esperada, creo, no solo por mí, sino por todos ustedes que nos acompañan desde siempre por acá. Estoy muy feliz y por supuesto que dije sí”, escribió.

Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’ se comprometieron tras 10 años de relación. Foto: captura Instagram

Rafael Cardozo y Carol Reali reciben el 2022 comprometidos

Tras comunicar públicamente que están próximos a casarse, Carol Reali y Rafael Cardozo se mostraron más que relajados en las instalaciones del crucero en el que decidieron recibir el 2022.

Ambos compartieron videos y fotografías disfrutando de la vista de su habitación e iniciando el nuevo año con un desayuno juntos.