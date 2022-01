Peter Fajardo dedica mensaje a su mamá por su quimioterapia: “Juntos pasaremos este reto”

Peter Fajardo está atravesando por un momento muy delicado debido a la enfermedad de su madre, quien padece de cáncer. Por ello, a través de sus redes sociales, el productor de Esto es guerra le envió unas emotivas palabras a su progenitora, ya que iniciará su tratamiento de quimioterapia.

El artífice del reality de América Televisión le dio un mensaje de aliento y se comprometió a enfrentar junto a ella la complicada situación que les ha tocado atravesar.

“Las amo con todo mi corazón, ustedes son mis guerreras más fuertes. Juntos pasaremos este reto”, escribió en una fotografía donde aparece su hermana y su madre, la cual compartió en sus historias de Instagram.

Peter Fajardo es nominado como mejor productor de entretenimiento por Esto es guerra

Peter Fajardo se emocionó al anunciar públicamente su nominación en la quinta edición de los Premios Produ, que reconocen a los mejores contenidos de la industria televisiva.

“Quizás recibiré muchas críticas y haters por lo que pondré, pero los que realmente me conocen saben lo apasionado que soy con mi trabajo y lo mucho que amo hacerlo. Por eso, me atrevo a colocar esta publicación que me ha hecho emocionar mucho. No saben en verdad cómo me siento solo al leer esto”, escribió en la plataforma al mostrar una captura de los nominados a mejor productor.

Peter Fajardo demandaría a la mamá de Rosángela Espinoza

La madre de la ex chica reality, Rosángela Espinoza acusó al productor de EEG y a Elías Montalvo de haberse repartido una fuerte suma de dinero de un juego que ganó el ‘guerrero’ junto a la modelo. El último 12 de octubre, los usuarios mostraron su descontento al ver cómo eliminaron a la popular ‘Chica selfie’ del programa y arremetieron contra el influencer por no haberla apoyado.

Sin embargo, el productor del programa emitido por América TV no se quedó callado y el programa Amor y Fuego mostró el descargo.