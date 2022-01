Nicola Porcella sobre su ingreso a Televisa: “Los dueños de EEG jamás hablaron por mí”

Nicola Porcella se prepara para regresar a México y seguir trabajando. Antes de emprender su viaje, el exintegrante de Esto es guerra optó por responder algunas interrogantes de sus seguidores. Uno de los cibernautas le preguntó si evalúa participar en la nueva temporada del reality de competencia de América televisión, a lo que el influencer reveló los motivos por los que no piensa volver al programa.

“Yo te conozco de EEG, ¿por qué te fuiste”, fue una de los curiosos comentarios de los usuarios a lo que el modelo contestó. “No me fui, me sacaron jajaja, pero hoy agradezco todo lo que me pasó, me ayudó a crecer, madurar, ser mejor persona” , indicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el influencer se animó a dar detalles de cómo fue su ingreso a Televisa. “Y bueno, llegué a Televisa solo, para que quede claro que los dueños de EEG jamás hablaron por mí , como se dice, y me abrí camino en el mercado que para mí era un sueño”.

PUEDES VER: Nicola Porcella tomó radical decisión tras la cancelación de Guerreros México

Chico reality aseguró que en Perú no encontró estabilidad emocional

El peruano manifestó que dejó el país porque no encontró la estabilidad emocional que buscaba. “En Perú siempre tuve estabilidad económica, pero nunca la emocional, y el 2021 decidí priorizar mi tranquilidad y la de mi familia. Muchos años me cuestionaba por qué me pasan tantas cosas, y entendí que la vida te da señales para dejar situaciones, personas y hasta trabajos que te hacen daño o sacan lo peor de ti”.

Nicola Porcella publica reflexión por fin de año. Foto: Nicola Porcella/ Instagram

Nicola Porcella extrañó Esto es guerra

Mediante sus redes sociales, el influencer reveló que en un momento estaba dispuesto a limar asperezas con la producción de Esto es guerra. “Hace poco, estar lejos me hizo extrañar todo acá y pensé en algún momento hablar con los que tenía diferencias por cosas que me parecieron injustas en su momento y darnos una oportunidad más”, recalcó.