Jorge Cuba no hablará más de Melissa Paredes: “Voy a respetarla, es la madre de mi nieta”

Melissa Paredes visitó nuevamente el set de Mujeres al mando y volvió a referirse a la nueva vida que ha creado luego de su mediática separación de Rodrigo Cuba. En su aparición televisiva, afirmó encontrarse feliz.

Las conductoras del programa le realizaron diversas preguntas sobre su intempestiva salida de América Televisión, la conciliación a la que llegó sobre la tenencia de su hija y sobre su vínculo con el bailarín. Además, presentaron las declaraciones del padre del popular ‘Gato’ Cuba.

¿Qué dijo el padre de Rodrigo Cuba?

Jorge Cuba habló por primera vez sobre la nueva relación que inició su hijo, Rodrigo Cuba, con la joven empresaria Ale Venturo. En comunicación con Mujeres al mando, afirmó que era testigo de la felicidad de su hijo y al ser consultado por Melissa Paredes decidió no declarar.

“Yo voy a respetar a Melissa porque es la madre de mi nieta. Yo no voy a opinar a favor ni en contra. No me voy a manifestar porque dije que no hablaría más de eso”, expresó.

Padre de Rodrigo Cuba feliz por su romance con Ale Venturo

Sin embargo, el padre de jugador de Sport Boys sí declaró sobre Ale Venturo, la joven emprendedora que conquistó el corazón de su hijo. Jorge Cuba reveló que está contento con esta nueva unión, ya que puede notar un cambio de actitud en el ‘Gato’.

“He visto en los medios que han salido videos y fotos. Se le ve contento, yo puedo opinar sobre lo que he visto. Yo veo contento a mi hijo”, dijo el popular ‘Don Gato’.