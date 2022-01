Melissa Paredes confesó que ya tuvo su primera pelea con Anthony Aranda

Melissa Paredes volvió a dar detalles sobre la nueva relación que ha iniciado con Anthony Aranda luego de su mediática separación del futbolista y padre de su hija, Rodrigo Cuba. La panelista de Mujeres al mando ya no evita hablar de su pareja, con quien fue ampayada meses atrás en actitudes cariñosas.

Además de confirmar en una entrevista exclusiva que ya tiene un mes al lado del bailarín, la actriz no dudó en resaltar las diversas cualidades que tiene. Según reveló, una de las características que encuentra más atrayente es su independencia.

“Me gusta que no es un hijito de mamá que tiene que esperar que le sirvan las cosas, que tú lo atiendas, toma la iniciativa”, expresó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda ya tuvieron su primera discusión

Además, Melissa Paredes confesó a los televidentes que ya ha protagonizado su primera pelea con Anthony Aranda. “No hemos peleado. Ah no, sí hemos peleado, pero no fue por celos” , precisó.

No obstante, la figura de televisión se negó a contar los motivos que motivaron la discusión: “No te voy a contar, eso lo cuento otro día”.

Melissa Paredes y el tierno apodo que le puso a Anthony Aranda

Melissa Paredes ya no oculta su amor por Anthony Aranda y realizó una confesión durante su aparición como panelista en Mujeres al mando este miércoles 12 de enero. La actriz fue consultada sobre el apelativo con el que se refiere al bailarín.