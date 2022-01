Maricarmen Marín celebra su tercera dosis contra la COVID-19: “¡Lo logré!”

Maricarmen Marín se mostró emocionada en sus redes sociales por acudir a su centro de vacunación para recibir su tercera vacuna contra la COVID-19. A través de su cuenta de Instagram, la cantante detalló cómo fue el antes y el después de recibir el fármaco.

Desde su auto, la artista comentaba cómo la atendió el personal médico.

“Pregunté muy educadamente si podía grabar, y aquí la señorita me ha dicho: ‘Ya, pero cantas’. Cómo va a ser así”, contó Maricarmen entre las risas sobre las enfermeras.

“Voy por mi tercera dosis, chicas, muchas gracias”, continuaba relatando la intérprete.

La exfigura de Latina también mostró en su video el momento en que preparaban el fármaco y le daban las indicaciones pertinentes.

“Están preparándola. Ahí viene, ha llegado el momento”, se le escuchaba decir a la cantante.

“Ya me vacuné, así de rapidito, así que vacúnate tu también”, dijo en una historia posterior al video donde se le observa recibiendo la vacuna.

Maricarmen recomienda ponerse las vacunas de refuerzo

Mientras la cantante esperaba para recibir su tercera dosis, aprovechó en enviar un importante mensaje a sus seguidores de redes sociales.

“Tenemos que seguir cuidándonos, porque los contagios están de terror, así que a seguir haciéndolo. Y, si todavía no te has vacunado, vacúnate, que no pase más tiempo”, aconsejó la celebridad.

Maricarmen y Sebastián celebraron el primer mes de su hija

Los padres primerizos Maricarmen Marín y Sebastián Martins festejaban hace un par de días el primer mes de vida de la pequeña Micaela. El lunes 10 de enero, se realizó la reunión en honor a la primera hija de la pareja

“¡Feliz cumple mes, Micaela! Hijita linda, te amamos infinito. Estamos para ti toda la vida. Hoy fue un día inolvidable”, escribió la cantante en sus redes sociales.