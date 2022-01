La ‘Negra Petróleo’ muestra su antes y después tras bajar 45 kilos por manga gástrica

Diana Canto, la popular ‘Negra Petróleo’, contó que ha tenido un gran cambio físico tras aproximadamente un año de haberse sometido a la cirugía de manga gástrica, intervención a la que han recurrido famosos como Josimar, Mariella Zanetti o ‘Choca‘ Mandros. A través de su cuenta oficial de Instagram, la carismática actriz cómica mostró cómo luce ahora que ha llegado a bajar 45 kilos de peso.

“Dios mío, qué tal cambio radical en mi vida. A 15 días de cumplir 10 meses de operada y con 45 kilos menos , gracias a las manos bendecidas de mi doctor preferido: Hoshe Joo. De veras que el cambio es notorio y lo mejor es que mi salud cambió en su totalidad”, escribió la artista.

Junto con dicha publicación en Instagram, la ‘Negra Petróleo’ mostró su antes y después con dos fotografías.

La 'Negra Petróleo' muestra su antes y después. Foto: 'Negra Petróleo'/ Instagram

La ‘Negra Petróleo’ se realizará cirugías estéticas

Luego de contar que bajó 45 kilos por la manga gástrica, Diana Canto confesó que desea realizarse algunas cirugías estéticas.

“Solo tengo una operación de manga gástrica y muchas personas creen que ya me opere todo, la piel, los senos y no, todavía no me hago nada porque estoy esperando salir de alta en un año que es para fines de marzo, luego me haré algunos arreglitos con la bendición de Dios ”, detalló.

Diana Canto emocionada por su cambio de look. Foto: composición/ Facebook

Agradece apoyo tras someterse a la manga gástrica

A través de su post en Instagram, la ‘Negra Petróleo’ agradeció a todas aquellas personas que la apoyaron para que se mantenga en un buen estado de salud.

“Gracias al grupo de personas que tengo detrás de mí para estos cambios, a mi doctor preferido Hoshe Joo, a mis nutricionistas de @abcd.newlife Angelita y Roberto Gómez y a mi hermano, mi entrenador personal, @la.mackyna, que por él estoy full ejercicios”, expresó.