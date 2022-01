Kunno revela que sufrió abuso sexual antes de alcanzar el éxito en TikTok

Kunno recordó un doloroso episodio que vivió antes de alcanzar la fama en TikTok. El influencer estuvo como invitado en el programa Escorpión Dorado, donde reveló que fue víctima de abuso sexual y bullying en el pasado.

El tiktoker explicó que vivió esta dura experiencia cuando residía en su ciudad natal de Monterrey, en México.

“Luego se aprovechaban de mí. Yo pasé por un abuso, por eso me tocaba defenderme”, relató el influencer. El Escorpión Dorado quiso especificar de qué tipo de abuso hablaba: “Abuso sexual”, detalló.

PUEDES VER: Kunno responde a las críticas de cibernautas por su cirugía en el rostro

Kunno Foto: @papikunno Instagram

Kunno sufrió abuso sexual cuando trabajaba en una discoteca de Monterrey

El afamado creador de contenido contó que sufrió este ataque cuando lo contrataban para amenizar las noches o ser anfitrión en una discoteca.

“En una de estas fiestas, yo me pasé de la raya (exceso de licor) y estaba medio inconsciente, y así fue como se aprovecharon. Bueno, no estaba inconsciente, sino que estaba consciente, pero no tenía movimiento en mi cuerpo, no tenía cómo defenderme”, sostuvo, y mencionó que al estar en ese estado no logró identificar a su agresor.

A raíz de eso, mencionó que sus amigos le enseñaron a defenderse: “Yo era fuerte. Ahorita me da miedo pelearme, allá (en Monterrey) soltaba unos”, comentó. “Yo era Guillermo, no era Kunno”, agregó.

Kunno revela que nunca habló sobre su sexualidad

El tiktoker Kunno contó que no tuvo necesidad de hablar sobre sus preferencias sexuales debido a que su madre siempre supo sobre ello.

“Es que nunca salí del clóset porque mi mamá siempre me apoyó. Nunca tuve que decirle. Ella sabía que desde chiquita yo era un hada”, relató.

“A los 13 años fue cuando yo dije: ‘Okey, ya sé los términos, entonces soy una persona homosexual’”, expresó.