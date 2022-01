Karen Schwarz recuerda su debut en la conducción: “Yo soy me cambió la vida”

Karen Schwarz contó a sus seguidores muy emocionada sus inicios en la televisión peruana cuando apareció por primea vez en el programa El último pasajero. Luego de 11 años, la modelo se ha vuelto en una de las figuras principales de Latina al tomar las riendas de la conducción en Yo soy. Por medio de un sentido post, la presentadora detalló su nominación a la categoría Mejor conducción.

“Cuando me preguntan, ¿qué significa para ti la TV? Solo recuerdo hace 11 años atrás cuando empecé en El último pasajero y luego llegó Yo soy, un programa que me cambió la vida porque me enseñó a perder el miedo y a reírme de mí misma. Y lo mejor de todo es que inicié este camino rodeada de gente a la cual quiero muchísimo hasta el día de hoy”, fueron las líneas escritas por la conductora en su cuenta de Instagram.

La modelo mencionó que ahora ha sido nominada a un importante premio para su carrera como presentadora de televisión. “Ese año, en el 2012, fui nominada en los premios luces como Revelación del año y ahora me llega esta linda noticia, estar nominada en la categoría Mejor conducción con unos verdaderos capos a los que respeto muchísimo por su trayectoria, eso ya es mi mayor premio”, finalizó.

Karen Schwarz celebra su nominación a Mejor conducción. Foto: Karen Schwarz/Instagram.

Conductora y Ezio Oliva recibieron Año Nuevo fuera de Lima

La presentadora de televisión y el músico decidieron despedir el año viejo fuera de Lima y disfrutar de unas cortas vacaciones. Ambos artistas compartieron en sus redes sociales algunas imágenes de su viaje en avión a un destino no especificado por ninguno de los dos. Sin embargo, en un video, aparecen los esposos junto a sus hijas disfrutando del sol y de las bellas playas.

Karen Schwarz muestra su costosa colección de zapatos

La presentadora de televisión siempre ha demostrado su gusto por las últimas tendencias de la moda. Por eso, no fue una sorpresa que mostrara cómo se prepara para una edición de Yo soy, grandes batallas internacionales. En esa línea, Karen Schwarz compartió con sus seguidores los vestuarios usados y su amplia colección de tacos. “En algún momento de mi vida, fui bien adicta a los zapatos y ahora ya no porque hay que gastar en otras cosas importantes”.