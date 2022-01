Isabel Acevedo sorprende al revelar en qué zona de su cuerpo se hizo un nuevo tatuaje

Más recargada que nunca. Isabel Acevedo ya se encuentra trabajando en sus próximos proyectos para su salón de belleza tras pasar unas cortas vacaciones en Brasil. Como es de costumbre, la bailarina siempre comparte con sus seguidores su día a día o las nuevas propuestas para regresar a la televisión. En esta ocasión, los cibernautas quedaron asombrados con la nueva publicación de la ganadora de Reinas del show.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió algunas fotografías en las que dejó su espalda al descubierto. Pero eso no fue todo, ya que en una sus costillas se realizó un nuevo tatuaje con la palabra “amor”.

Asimismo, la bailarina dejó un curioso mensaje junto a la imagen posteada: “El amor es un secreto que los ojos no saben guardar”. El post ha recibido comentarios positivos de sus seguidores. “Hermosa foto. Una obra de arte”, “Hermosa frase, amiga. Un abrazo”, “Te queda hermoso tu tatuaje, Isabel”, escribieron algunos.

Isabel Acevedo se hizo nuevo tatuaje en su cuerpo. Foto: Isabel Acevedo/Instagram.

Bailarina feliz luego de dictar clases de salsa en Estados Unidos

La empresaria fue muy elogiada por sus seguidores, quienes la vieron dando clases de salsa en inglés en el país norteamericano. Además, la bailarina se pronunció con un emocionante mensaje. “Gracias a Salsa con candela por darme la oportunidad de compartir esta clase con mucho ritmo y sabor. Fue una linda experiencia y agradezco a todos los que participaron. ¡Muy pronto muchas sorpresas más!”.

Isabel Acevedo dio clases de salsa en inglés. Foto: Isabel Acevedo/Instagram.

Isabel Acevedo habla sobre sus planes de regresar a la televisión

Luego de su paso por Reinas del show y ser invitada en algunos programas de América TV, Isabel Acevedo no pierde la esperanza de recibir propuestas para regresar a la pantalla chica. “A la espera de propuestas, no me desespero, siempre me llaman para algo”, acotó la famosa ‘Chabelita’ en entrevista con El Popular.