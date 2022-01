Génesis Tapia revela haber sufrido fuerte cuadro depresivo: “El estrés me sobrepasó”

Génesis Tapia utilizó sus redes sociales para compartir el duro momento que le ha tocado vivir durante los últimos días. La exfigura de televisión sorprendió a más de uno al revelar que atravesó un fuerte cuadro de depresión producto del constante estrés que afronta día a día.

“Paso por aquí para contarles que estuve pasando por días muy fuertes, con una depresión terrible, que se manifestó con malestar en mi cuerpo. El estrés me sobrepasó los límites y me vine abajo, y no me avergüenza decirlo, soy un ser humano”, se le escuchaba decir a Génesis en sus stories de Instagram.

La ex chica reality dejó en claro que quiso contar su experiencia para que le sirva como ejemplo a los usuarios que también estén enfrentando duros momentos.

“Se los comparto para que ustedes sepan que no está mal parar, llorar lo que tengas que llorar, encontrarte con Dios y contigo misma y seguir para adelante con más fuerza”, sostuvo.

¿Qué pasó con Génessis Tapia?

Luego de referirse sobre lo acontecido, Génesis detalló cuáles fueron las razones que la llevaron a colapsar emocionalmente.

“Tengo mucha carga, tengo a mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mis estudios, mi entrenamiento, a mi papá que si bien es cierto superó el cáncer (sic)”, inició explicando.

Génesis Tapia asegura que sus hermanos se desentendieron de su padre

La modelo hizo hincapié en el cuidado de su papá, pues aseguró que ello fue lo que más trabajo le ha causado y en que menos apoyo ha recibido.

“Mi papá tiene cuatro hijos, pero todos se desaparecieron y la que quedé fui yo y yo he llevado la enfermedad que fue muy dura emocional y económicamente”, comentó Tapia.

“Ahora el proceso de curación, que también está siendo difícil, todo lo llevo yo sola. Entonces, ya colapsé y me vine abajo; lloré todo lo que tenía que llorar, me enfermé todo lo que tenía que enfermarme y ahora estoy aquí, tratando de levantarme nuevamente”, concluyó.