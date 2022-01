Ethel Pozo confiesa que ya no ve a Melissa Paredes: “No concuerdo con cómo se dieron las cosas”

Ethel Pozo se refirió a las polémicas declaraciones que hizo Melissa Paredes sobre su salida de América hoy en el programa Mujeres al mando. Durante una entrevista con un diario local, la presentadora confesó que dejó de tener una gran amistad con su excompañera luego de que surgiera el ampay con el bailarín Antony Aranda, por lo que desde entonces no han vuelto a hablar cara a cara.

“A ‘Meli’ físicamente no la volví a ver desde aquel día de las imágenes del ampay , porque nosotros solíamos vernos mucho, pero al romperse eso uno se distancia de las amistades”, aseveró. “Hemos conversado por WhatsApp, me ha expresado lo mucho que me quiere e imagino que el tema del respaldo que ha mencionado, porque estoy muy lejos, debe ser porque Janet en su momento hizo las preguntas que el público quiso escuchar y saber”, añadió.

Ethel Pozo fue clara al asegurar que no estuvo de acuerdo en cómo se dio a conocer la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda. Además, enfatizó que ella y Julián Alexander compartieron mucho tiempo con la ex Miss Perú y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Melissa Paredes recuerda aquel episodio en América hoy. Foto: Ethel Pozo/Instagram, captura Latina

“La apoyé emocionalmente, más allá no podía apoyarla porque no concuerdo con cómo se dieron las cosas. Jamás voy a concordar y más apoyo no podía darle”, precisó. “Me es difícil opinar sobre su momento actual porque ya no nos frecuentamos, pero sí guardo muy bonitos momentos del 2021″, agregó.

Melissa Paredes desmiente a Ethel Pozo sobre su salida de América hoy

Ante la sorpresa de muchos, Melissa Paredes afirmó que jamás renunció a América hoy, por lo que considera injusto que la hayan separado del programa.

“Algo que te quitan de la noche a la mañana simplemente por cometer un error como todo el mundo lo puede cometer... Eso me dolió”, acotó.

Jorge Cuba ya no quiere hablar de Melissa Paredes

El padre de Rodrigo Cuba dejó en claro que no desea volver a hablar sobre Melissa Paredes, ya que aunque nunca tuvo un vínculo cercano con ella hay un respeto.

“Yo voy a respetar a Melissa porque es la madre de mi nieta. Yo no voy a opinar a favor ni en contra. No me voy a manifestar porque dije que no hablaría más de eso”