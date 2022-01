Carlos ‘Tomate’ Barraza: Vanessa López es criticada por celebrar cumpleaños de su hija

Vanessa López festejó con una increíble decoración el cumpleaños de su hija con Carlos ‘Tomate’ Barraza. Tras revelar las fotografías en sus redes sociales del grato momento, los cibernautas no tardaron en cuestionar a la influencer y acusarla de que toda la organización de la fiesta fue canje, ya que la modelo etiquetó a las marcas en cada una de sus publicaciones.

Ante las diferentes críticas, la exesposa del salsero respondió fuerte y claro a sus detractores. “Jajajaja ¿ quién dice que todo fue canje? Rompí mi chanchito, obviamente algunas cosas sí le enviaron y yo publico todo porque hay muchas mamás que me preguntan dónde conseguir las cosas. No necesariamente que sea por canje. ¿O te tengo que mostrar mis depósitos?”, aseguró mediante sus historias en Instagram.

Asimismo, la empresaria explicó que pagó los servicios de varias empresas. “Obviamente, trabajé con gente muy top, el tema de qué pagaste, qué no pagaste, que así cualquiera, que canje... Sí se pagó muchísimas cosas también, sí se gastó muchas cosas también”, expresó.

Empresaria asegura nunca maltrató a cantante

Luego de que Carlos ‘Tomate’ Barraza denunciara a su expareja en el programa de Magaly Medina de violencia psicológica, la influencer salió a desmentir tal versión y aseguró demandará al salsero por el mismo motivo. “Todas las cosas que dije en televisión fue una discusión de los dos, y eso seguro le debe afectar a su hija y también le afecta a mi hijo, a los dos. Con la diferencia de que yo a su hija, yo nunca le he hecho un maltrato físico y él sí”.

Carlos Barraza dio negativo a prueba toxicológica

El locutor dejó un extenso mensaje en redes sociales tras confirmarse que no consume drogas. Durante una fuerte discusión, Vanessa López dejó entrever que Carlos ‘Tomate’ Barraza consumía droga y por esta razón decidió someterse a una prueba toxicológica. “Acusarte de drogadicto no es un juego, someterse a una prueba toxicológica ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Tengo familiares y amistades que han caído en ese vicio y es doloroso ver cómo no pueden salir de ese mundo”.