Andrea San Martín confirma que vacunará a su hija mayor contra la COVID-19: “Sin dudarlo”

Andrea San Martín dejó claro que se encuentra muy comprometida con la salud y el bienestar de sus hijas. Luego de recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19, reveló a sus seguidores que su hija con Sebastián Lizarzaburu también iniciará su cronograma de vacunación cuando estén disponibles.

La influencer no dudó en pedir ayuda a sus seguidores de redes sociales para obtener información sobre la llegada de las dosis pediátricas contra el coronavirus, razón por la cual fue consultada sobre su intención de inocular a su hija de 6 años.

Andrea San Martín a favor de la vacunación de niños

Andrea San Martín confirmó que sí llevará a su pequeña a recibir la vacuna y explicó que lo considera importante para evitar un cuadro grave en caso de contraer la COVID-19.

“¿Que si voy a vacunar a Maia? Pues sí y sin dudarlo. Independientemente de ser o no obligatorio, lo consideraré parte de la cartilla de vacunación . No soy extremista, pero me cuido de todas las maneras posibles, desde la alimentación de las chicas hasta las medidas de protección necesarias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Andrea San Martín a favor de la vacunación de niños. Foto: captura Instagram

PUEDES VER Andrea San Martín se muestra nerviosa a poco de recibir su dosis de refuerzo

Andrea San Martín cuenta su experiencia con el fuerte temblor en Lima

Andrea San Martín compartió con sus seguidores las imágenes que sus cámaras de seguridad captaron en el preciso momento en que ocurrió el fuerte sismo de Lima el último 7 enero. La influencer resaltó que tiene un plan de evacuación junto con Sebastián Lizarzaburu, hecho que los ayuda a organizarse en medio del movimiento.