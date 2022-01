Aída Martínez pide consejo a seguidoras para destetar a su bebé de 10 meses

Aída Martínez se suma a la lista de madres que, a pesar de lo mucho que disfrutaron su etapa de lactancia, empiezan a pensar en la posibilidad de ponerle fin a dicho periodo de conexión con su hija. Así lo demostró a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comentó sobre la posibilidad.

Asimismo, pidió la ayuda de sus seguidoras para que la aconsejen con sus propias experiencias y la ayuden a esclarecer su idea. En ese sentido, pidió: “Mamitas, ¿cuándo es que decidieron cortarle la lactancia a sus bebés?, ¿a los nueve meses, diez meses o dos años? Yo creo que voy a tomar la triste decisión, para mí, porque según he escuchado ya desde los nueve meses ya es un tema de costumbre mas no de nutrición completamente”.

Además, Aída Martínez añadió: “Creo que ya voy a cortarle la teta a Ariela. Ella cumple diez meses este 15, así que…”. Minutos después, subió una imagen con el consejo de un pediatra que pide retrasar el destete para seguir pasando los anticuerpos y defensas necesarias a los bebés al seguir viviendo en el contexto de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

Aída Martínez responde a criticas tras someterse a rejuvenecimiento vaginal

La empresaria Aída Martínez reveló que se sometió al tratamiento de rejuvenecimiento vaginal debido a que después de su primer embarazo quedó con incontinencia urinaria.

No obstante, su tratamiento no fue bien recibido por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en criticar, por lo que ella respondió: “Chicas, no se asusten, no pasa nada; esto lo hago porque he sido mamá, como muchas saben, y porque tengo incontinencia urinaria. Estoy contando mis intimidades, pero no me da roche porque a cualquier mujer le pasa, a cualquier mamá le pasa, es lo más normal”.

Aída Martínez incursionó en la conducción de un programa deportivo

La modelo Aída Martínez ha sido una aficionada de las motos desde hace muchos años atrás y no solo es fanática, sino que también se ha entrenado como piloto. Así se ha dejado ver en múltiples ocasiones en la Chutana.

Aida Martínez y su esposo Adolfo Carrasco conducen el programa online Motos a fondo. Foto: Instagram/Motos a fondo

En esta ocasión publicó, en sus redes sociales, que iniciaría en el mundo de la conducción de un programa dedicado a ese medio de transporte. El espacio se llama Motos a fondo y se transmite por el canal de streaming YouTube, y lo presenta junto con su esposo, Adolfo Carrasco.