Miss Perú: Raisa Balcazar, Reina Rosa 2019, muere a los 28 años

Raisa Balcazar, exreina de belleza de 28 años, falleció el último lunes 10 de enero a causa de una seria enfermedad. La joven original de Sullana fue diagnosticada con cáncer de mama a los 24 años.

Pese a haber superado el cáncer de ovarios que le diagnosticaron a los 12, esta vez, la modelo no pudo recuperarse.

Fueron sus padres quienes confirmaron el decesos de la Reina Rosa 2019 tras sus casi cuatro años batallando contra la enfermedad.

La última publicación de Raisa Balcazar

El 19 de noviembre de 2021, la exreina de belleza se manifestó por última vez en sus redes sociales para emitir un mensaje respecto a su estado de salud.

“Sé que estas cansada, sé que no es fácil, pero te necesito fuerte y luchadora, porque frágil no me sirves. De: mí. Para: mí”, escribió Balcazar en su momento.

Usuarios lamentan deceso de Raisa Balcazar. Foto: Raisa Balcazar/ Instagram

Usuarios despiden a la Reina Rosa 2019

Algunos seguidores de la modelo recurrieron a la última publicación de Raisa en su cuenta de Instagram para dedicarle un último adiós.

PUEDES VER: Magaly Medina y la vez que la mamá de las Cayo casi la agrede en un centro comercial

“Dios te tenga en su gloria, Raisa, descansa en paz, reina”, “Diosa, ve a brillar como ya estás acostumbrada”, “Vuela alto, Raisa”, manifestaron algunos usuarios en la caja de comentarios.