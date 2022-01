Melissa Lobatón Klug se contagió de COVID-19: “La pasé mal”

Melissa Lobatón Klug, la menor de las tres hijas de Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores con las declaraciones que emitió en su cuenta de Instagram. La joven influencer aseguró haberse contagiado de coronavirus días antes de celebrar el Año Nuevo.

La revelación de la menor de las Klug se dio debido a una pregunta que le realizó uno de sus seguidores ¿Estuviste con COVID?”, preguntaba el usuario. “Sí, pero ya estoy bien”, afirmó la joven.

Melissa Lobatón detalla cuánto le afectó la enfermedad

Pese a indicar que actualmente se encuentra totalmente recuperada, Melissa añadió que aún presenta secuelas de la enfermedad.

“Todavía me han quedado con algunas cosas, pero estoy tranqui, en verdad”, acotó. Asimismo, aseguró que sus síntomas no fueron leves. “Sí la pasé mal, mal, mal, pero todo va a estar bien”, dijo finalmente con optimismo.

¿Cuándo se contagió Melissa Lobatón?

La hija de Melissa Klug también detalló las fechas en las que contrajo el virus.

“No sé si me contagié entre el 28, 29 o 31, pero uno de esos días me había contagiado, pero ya estoy bien. Me hicieron la prueba de anticuerpos y todo, y obviamente estoy sana”, se le escuchaba decir a la influencer.

“Lo peor es que no salgo de mi casa”, escribió con pesar en su red social.