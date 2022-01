Mario Hart halaga la comida de Korina Rivadeneira: “Me has sorprendido”

Emocionó su paladar. Los chicos reality Mario Hart y Korina Rivadeneira son unas de las parejas más estables en el mundo de la farándula local, y ahora concretan su amor con su pequeña hija Lara. A ambos les encanta compartir su día a día a sus miles de seguidores en sus redes sociales.

Este lunes 10 de enero Mario sorprendió en sus historias de Instagram al mostrar un plato de comida tradicional de México hecho por Korina, quien es de Valencia, la ciudad más grande de Venezuela. Degustó el aperitivo y quedó impresionado por la sazón de la influencer, de quien circulaban rumores de que estaría nuevamente en la dulce espera.

Mario Hart halagó la sazón de su pareja Korina. Foto: Mario Hart/Instagram

“Primer día del año que mi esposita cocina... (quedan 2 para todo el año)... Tiene buena pinta”, comentó en sus primeros clips, luego de ver las fajitas al estilo tradicional mexicano. Después de probarlas, comenzó a halagar lo rico que le salieron, al punto de querer comer ese platillo mañana, tarde y noche.

Las fajitas de uno de los platos típicos de México. Foto: Mario Hart/Instagram

“Debo confesar que me has sorprendido con tus fajitas mexicanas, hawaianas, venezolanas, australianas, espectaculares. Las mejores fajitas que he comido, vamos a hacerle una competencia con Chilis. Espectacular, mi amor, eres la mejor del mundo mundial, mañana quiero desayunar faijitas, almorzar fajitas y cenar fajitas”, comentó. Ante esa respuesta, Korina Rivadeneira le dijo rápidamente “Te voy a dar la receta”, para que Mario Hart se las prepare él mismo.

Pasan año nuevo en el norte

La joven pareja pasó las fiestas de fin de año en Colán, Piura, junto a otros chicos reality como Vania Bludau, Mario Irivarren, Hugo García y su novia Alessia Rovegno, Zumba, entre otros.

Mario Hart, quien también viajó junto a su hija Lara, grabó varios de los detalles del viaje en sus redes sociales. Además, Korina aprovechó para jugarle varias bromas pesadas a su pareja.

¿Korina Rivadeneira está nuevamente embarazada?

Korina y Mario se muestran más enamorados que nunca en sus redes sociales. Durante su último viaje al norte del país colgaron varias fotos de travesía en sus redes sociales; sin embargo, para varios cibernautas no pasó por alto un detalle.

Korina Rivadeneira levanta sospechas de embarazo. Foto: Instagram

En una de las fotografías de la modelo venezolana, se nota como el chico reality sostiene tiernamente el vientre de Korina Rivadeneira, levantando sospechas de un nuevo embarazo. “¿Estás embarazada? Felicidades”, “Se ve una pancita curiosa, a no ser que me esté equivocando”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores.