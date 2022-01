Magaly Medina y la vez que la mamá de las Cayo casi la agrede en un centro comercial

Magaly Medina se ha caracterizado por ser una de las periodistas de espectáculos que más ampays públicos a lo largo de su carrera en la televisión. Uno de ellos ocurrió a inicios de la década de los 2000 protagonizado por Bárbara Cayo y Carlos Thorton. Ambos actores fueron captados besándose en pleno malecón de Miraflores a pesar que la mayor de las Cayo se encontraba casada.

Como era de esperarse, la exintegrante de Torbellino y Al fondo hay sitio terminó separándose y repudiando a la conductora. Incluso años después, Bárbara Cayo señaló que Magaly no debería existir ya que es una persona que no aporta absolutamente nada a la televisión.

PUEDES VER: Magaly Medina comparte nuevas imágenes de su renovación de votos con Alfredo Zambrano

“No solo perdí contratos importantes por eso, sino también mi matrimonio. Y si queremos hablar de eso, pues personas como ella no deberían existir. Así de simple. Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional lo que generó el cáncer que gracias a Dios me detectaron a tiempo y que ya está totalmente superado”, indicó para la revista Cosas.

Bárbara Cayo junto a su hija Alessia Rovegno, quien ahora es pareja de Hugo García. Foto: Instagram

Madre de Bárbara Cayo intentó agredir a Magaly Medina

En el 2019, Magaly Medina visitó el set de Andrea Llosa durante su programa, que se emitía al mediodía. Aquella vez, la polémica presentadora reveló que, unos años atrás, estuvo a punto de ser agredida por la madre de Bárbara Cayo a raíz de dicho ampay. El hecho ocurrió en un centro comercial de San Isidro, pero por suerte no llegó a mayores.

“Mi mamá vivía en San Isidro y yo le hacía sus compras en el centro comercial del distrito. Entonces, un día entro y como yo tenía la costumbre de no entrar con seguridad a hacer las compras, yo estaba de salida y me encuentro con una señora que me mete el carro y me dice hija de p…”, inició en el programa.

“Y ahí la reconozco (Madre de Bárbara Cayo); entonces, le dije p… tus hijas y se me abalanzó encima para querer pegarme. No logró tocarme porque yo le puse el carro adelante y la mujer comenzó a gritar, soltó su carro y quería agarrarme de los pelos, pero no podía. La seguridad de Wong fue muy rápida, la levantaron en el aire y sacaron a la mujer toda histérica”, añadió.

Bárbara Cayo también increpó a Magaly en un restaurante

En el mismo programa con Andrea Llosa, la popular ‘Urraca’ indicó que tuvo otro incidente parecido, pero, esta vez, con la propia Bárbara Cayo. Magaly se encontraba almorzando en un restaurante con una amiga en común de la actriz cuando se le acercó en pleno local y empezó a gritar insultos contra su persona.

“No puedo creer que almuerces con esta tal por cual y lanzó una serie de insultos. Mi marido me dijo: ‘déjala que hable como loca, amor, no te rebajes’. La escuché que hablara y que hablara, mi amiga súper avergonzada y después me quejé con el administrador del local”, indicó.