¿Quiénes son los participantes que brillaron en La Voz Perú y lograron ingresar a reconocidas orquestas?

El concurso de canto de Latina, La Voz Perú, sirve como un trampolín para varios artistas que desean hacerse un nombre en la industria musical y lograr llevar su talento y música a millones de personas. Durante las últimas temporadas, se demostró que los peruanos tenemos potencial y es por ello que, tras el término del show, varios participantes tuvieron la oportunidad de ingresar a reconocidas orquestas del rubro que apostaron por su talento.

Los Caribeños de Guadalupe, Los cinco de oro y Bareto son algunas de las más grandes agrupaciones que se dieron cuenta del gran nivel que tenían los concursantes de La Voz y decidieron unirlos a sus filas. En esta nota conoce las historias de Edu Baluarte, Jair Montaño, Giuseppe Horna, Joseph Buitron y Freddy Armas.

Edu Baluarte

Pisó por primera vez el escenario de La Voz cuando tenía 12 años en el 2014 y logró que la maestra Eva volteara su asiento. Luego de su experiencia en la categoría kids, reveló que accedió a varias oportunidades y, por ello, decidió formar un dúo musical con su hermano en el que cantan música peruana. Su primer tema fue “Yo perdí el corazón” de su ex coach, Eva Ayllón.

El cantante Edu Baluarte participó en La Voz Kids cuando tenía 12 años. Foto: Edu Baluarte/Instagram

Es autodidacta. En su casa, tiene un estudio de música en donde él es quien se encarga de producir, mezclar y afinar las voces. Revela que nunca ha llevado un curso sobre el tema, pero le apasiona la producción musical. En el 2021, ya con 20 años, regresó al programa e ingresó a las audiciones a ciegas con el tema “Te quiero te quiero” de Nino Bravo y logró que los cuatro entrenadores voltearan; sin embargo, se decidió por el equipo del cantautor venezolano Guillermo Dávila.

A pesar de haber llegado a la final, no pudo levantar la copa. Aún así, Edu Baluarte recibió una gran noticia: la exitosa orquesta de cumbia Los Caribeños de Guadalupe, de la que formó parte Tommy Portugal, vio su enorme talento y lo invitó a formar parte de su equipo. En octubre del mismo año, Fernando Aspericueta, director musical, oficializó el ingreso del joven talento.

“En estas Bodas de Oro, Caribeños quería también celebrarlo sumando una nueva generación de voces. Estoy seguro que Edú Baluarte y José Henríquez pronto darán mucho qué hablar en la cumbia como lo hicieron Jossimar y Tommy Portugal” , comentó Nando Aspericueta en una entrevista de prensa.

Giuseppe Horna

Se enamoró de la música desde muy joven y, a los 15 años, audicionó por primera vez para La Voz Perú; sin embargo, no logró pasar a la siguiente etapa. Años más tarde, y con más experiencia luego de haber tenido la oportunidad de trabajar con el Grupo 5 dirigido por Christian Yaipén, Giuseppe volvió al reality para una segunda oportunidad. Su canción elegida fue “Volver a amar” de Cristian Castro en versión salsa y, para su sorpresa, logró que los cuatro coaches voltearan casi inmediatamente.

“Tuve una decepción y un miedo, pero tenía que sacarme el clavo y por eso fui. Pasé la audición a ciegas. Fue un sueño cumplido porque esa era mi intención”, dijo Giuseppe Horna a La República. Eligió a la maestra Eva y, a pesar de su innegable talento, solo llegó a la etapa de knockouts y perdió frente a Joseph Buitrón.

Giuseppe Horna y Jair Montaño, las nuevas voces de la agrupación, hicieron bailar a ritmo de “Mujer hilandera”. Foto: Luis Bayeto

Ahora, con 24 años, el músico de corazón huachano ya había tenido la oportunidad de trabajar también con Los hermanos Yaipén y ser el vocalista del famoso Mix Juan Gabriel, videoclip que cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Por ello, la reconocida agrupación Bareto lo invitó a formar parte de sus filas tras el término del reality.

Si bien sólo estuvo cuatro meses dentro de la orquesta porque se encuentra enfocado en impulsar su carrera como solista, el cumbiambero guarda buenos recuerdos. “Ya estábamos tocando temas incluso, ya había un trabajo avanzado, pero no se logró concretar algo bonito. I gual, yo soy muy hincha de cada uno de ellos porque Bareto es un grupo humano de puros monstruos musicales, son bravísimos” , comentó a La República.

Joseph Buitrón

Otro de los grandes talentos musicales que pisó el escenario de La Voz Perú fue Joseph Buitrón. El joven chalaco de 29 años hizo bailar a los entrenadores durante su audición a ciegas con el tema “Amigos con derecho” de Maluma y Reik.

A pesar de su experiencia con la salsa, Joseph Buitrón decidió integrar el equipo de Eva Ayllón. Foto: composición Latina

Logró que Eva Ayllón y la salsera Daniela Darcourt volteen sus sillas y se emocionen al verlo cantar. Al final, eligió a la intérprete de “Saca las manos” y “Mal paso”. El artista reveló que la pandemia le afectó bastante, ya que el sector del entretenimiento fue uno de los más golpeados; por ello, empezó a recursearse vendiendo mascarillas y comida junto a su madre.

Luego de varias semanas de competencia, Joseph iba a ser eliminado pero logró que Guillermo Dávila le dé una segunda oportunidad. Llegó a la etapa de conciertos en vivo, en la que se enfrentó a Fito Flores, quien interpretó el tema “Culpable o no” de Luis Miguel y no pudo superarlo.

Nada lo detiene. Como se recuerda, Joseph Buitrón forma parte de la orquesta de salsa La Combinación de la Habana desde hace seis años, y está muy agradecido por la oportunidad. “Me ha enseñado muchísimo, orquesta en la cual he aprendido demasiado, y he ganado mucha experiencia. Me siento muy contento de pertenecer a esta familia musical”, expresó para La Voz.

Jair Montaño

Con 20 años, el joven de Ferreñafe, Jair Montaño, se presentó en el reality de Latina e impresionó con su voz melodiosa y romántica, como lo definió su madre cuando lo acompañó a las audiciones. Jair heredó la pasión por la música, pues en su ciudad natal pertenece a la agrupación tropical de su familia.

Jair Montaño forma parte de la orquesta tropical de su familia en su natal Ferreñafe. Foto: La Voz/captura

En 2015, también participó en La Voz Kids y llegó a la etapa de semifinal con el equipo de Luis Enrique. Por ello, regresó para quitarse la espina e intentar llevarse la copa. Interpretó la canción “Desesperado” en versión cumbia de José José y en segundos Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Mike Bahía y Guillermo Dávila voltearon sus asientos.

Eligió a Daniela Darcourt, quien tenía en su equipo a fuertes voces como la de Joaquina Carruitero, que ganó la temporada 22 de Yo soy con el personaje de Adele. Fue contra ella que perdió en la semana final del concurso. Jair Montaño entonó un mix del Grupo Néctar pero no fue suficiente.

El tiempo que estuvo en el concurso fue suficiente para que la agrupación Bareto se diera cuenta de su potencial y lo invitó a formar parte de su escuadra. Aceptó y logró cantar el último disco de la orquesta llamado El amor no es para los débiles, lo que lo llevó a viajar por varias provincias del Perú.

Freddy Armas

El artista venezolano Freddy Armas ya contaba con experiencia en concursos de música al haber participado en Yo soy imitando al cantante Luis Fonsi, acto que le permitió llegar como segundo finalista en 2018. Eligió a ese personaje porque, cuando cantaba en los buses para poder llevar ingresos a su hogar, los transeúntes le comentaban que su color de voz era muy parecida al del intérprete de “Despacito”.

Asimismo, mientras cantaba en la calles, tuvo la suerte de cruzarse con alguien que se impresionó con su voz y tenía contacto con la orquesta Candela, Le dijo que le avisaría para que lo llamen y, unas semanas después, logró formar parte de la delantera de la reconocida orquesta.

Luego de formar parte de la Orquesta Candela, el artista venezolano Freddy Armas ingresó a Los 5 de oro. Foto: Freddy Armas/Instagram

Luego en el 2021, audicionó en La Voz con la canción “Historia de un amor” y encandiló a todo el jurado. Finalmente, eligió a Daniela Darcourt y luchó por llegar a la final. Sin embargo, solo estuvo unas semanas en competencia, y terminó siendo eliminado luego de cantar el bolero “Morir de amor” en versión cumbia.

En ese tiempo, específicamente, en julio del mismo año, los medios dieron a conocer que Freddy Armas fue fichado por el grupo de cumbia Los 5 de oro al lado de Dantes Cardosa, Mathías Colmenares, Aldo Riccio y Renzo Pastor. “Los muchachos me han recibido con los brazos abiertos, he venido para sumar y aprender de los grandes talentos que hay en esta agrupación que la viene rompiendo con grandes éxitos en todo el Perú”, comentó en una entrevista para la prensa.