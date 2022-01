Kanye West desea hacer conciertos en Rusia y reunirse con Vladimir Putin

El cantante Kanye West sorprendió a sus seguidores al revelar para Billboard, a través de su socio, que está planeando en viajar a Moscú a finales de este año. En este viaje, desea presentar su música en shows especiales para el Servicio Dominical y buscará reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

¿A qué se debe el interés de Kanye West por Rusia?

Según Billboard, West se ha propuesto hacer todo lo posible por expandir sus negocios hasta Rusia, para trabajar junto al desarrollador inmobiliario multimillonario azerbaiyano-ruso Aras Agalarov y su hijo Emin Agalarov.

El asesor estratégico de West, Ameer Sudan, es considerado por Billboard “el nuevo confidente de West” y describió a Rusia como un futuro “segundo hogar” para el artista. “Pasará mucho tiempo ahí fuera”, dijo Sudan.

Kanye West tendría toda una estrategia planeada para llegar a Rusia

Los espectáculos, ya planificados, del Servicio Dominical serán las primeras actuaciones de West en Rusia. Se cree que estos eventos serán realizados en los estadios más grandes del país, como el Crocus City Hall o Grand Sports Arena (el estadio nacional de Rusia).

Vladimir Putin sería el invitado especial de cada uno de estos eventos. Asimismo, Sudan comentó que el artista ha querido actuar en Rusia y reunirse con el presidente desde hace bastante tiempo.

En lo que respecta a sus futuras empresas comerciales, se conoce que West viene realizando nuevos negocios junto a Aras Agalarov, que -según Sudan- aumentarían la riqueza del artista a más de US$ 10 mil millones.

“Kanye sabe lo que está pasando más que el ser humano promedio, está muy consciente de las cosas. Y no es nada contra los Estados Unidos o para causar conflictos, pero Ye is Ye, no puede ser controlado”, comentó.

Cabe mencionar que Agalarov trabajó y mantuvo un trato cercano con Donald Trump. Incluso, se le ha llegado a llamar el “Trump de Rusia”. Mientras tanto, el hijo de Agalarov es un músico que espera elevar su perfil en los EE. UU. ‘Ye’ estaría planeando colaborar con él.

“Este es Ye, Ye va a llegar allí a pesar de todo. Será un invitado especial de los Agalarov”, comentó Sudan.