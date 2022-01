Jimmy Kimmel llora al homenajear a Bob Saget en su programa

En la última edición de su programa, el conductor Jimmy Kimmel se quebró al hablar de cómo la muerte de Bob Saget había impactado en él. Además, se tomó varios minutos para recordar experiencias juntos y dedicarle un emotivo mensaje a la familia del fallecido.

El conductor se quebró al hablar de Saget.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Bob Saget?

Durante la edición del 10 de enero, el presentador se sinceró sobre cuán triste se siente por la noticia. Además, reveló que ha estado atento a los comentarios de los cibernautas en las redes sociales. Entre todo lo que se dice de Saget, Kimmel afirma que la frase “el más dulce” es la que mejor se adapta a su personalidad.

“La razón por la que la gente escribió eso es porque es verdad. Es la mejor palabra. Si tuviera que elegir una palabra para describirlo, esa sería: más dulce. Tengo tantos mensajes de texto y correos electrónicos maravillosamente amables y de apoyo, llamadas de Bob. Siempre tenía un cumplido. A veces me escribía simplemente para decirme que me amaba, y sé que lo hizo por muchas personas”, dijo.

Kimmel también hizo referencia al buen humor que tenía Saget. “Era muy divertido, y no me refiero a Full house o America’s funniest home videos, o monólogos de comedia o películas. Quiero decir, divertido de verdad. Como cuando entrabas en una fiesta y veías a Bob junto a su esposa en la esquina, ibas directamente a ellos y te quedabas todo el tiempo que podías porque tenía algo divertido que decir sobre todo y nada malo que decir sobre nadie. Nunca. Había gente que no le gustaba. Se lo guardaba para sí mismo. A diferencia de mí, era una buena persona”.

Se revelan nuevos detalles sobre la muerte de Bob Saget

El comediante Bob Saget, famoso por su papel protagónico de Danny Tanner en la serie Tres por tres, fue encontrado muerto a sus 65 años en su habitación de hotel del Ritz-Carlton de Orlando, Florida. El actor se encontraba haciendo una gira con su show de stand up. Según el medio The Washington Post, el personal del 911 fue el primero en hallar el cadáver.

No había signos de crimen y la habitación en sí estaba en orden, “con artículos propiedad del Sr. Saget en la mesa de noche, el mueble de la televisión, el armario y el baño”, sugiere el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange.

La oficina del Sheriff del Condado de Orange oficializó la noticia.

Se ha reportado que el brazo izquierdo del artista estaba sobre su pecho y su brazo derecho descansaba sobre su cama cuando los agentes y los paramédicos llegaron el domingo a su habitación y lo declararon muerto, según el informe.

El comediante tenía programado salir el domingo y, cuando los miembros de la familia no pudieron comunicarse con él, contactaron a los encargados del hotel, quienes enviaron a un oficial de seguridad a su habitación.

Cuando el agente Jody Lee Harrison entró, todas las luces estaban apagadas. Encontró a Saget en la cama, “fría al tacto, amarillo y pegajoso”, dijo Harrison a los agentes, según el informe.

Luego de que el encargado de seguridad comprobara la respiración y pulso del actor, el hotel llamó al 911 para que se encargaran del cuerpo y lo lleven a la oficina forense del condado de Orange.