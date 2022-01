Actriz mexicana Grettell Valdez revela que le amputarán un dedo para evitar el cáncer

Grettell Valdez, conocida por participar en telenovelas como Rebelde, Clase 486 y Lo que la vida me robó, inició el año con una alarmante noticia, ya que contó, a través de sus redes sociales, que parte de uno de los dedos de su mano será amputado para evitar el cáncer.

En entrevista con el programa Hoy de Televisa, la actriz de 45 años reveló que, en 2018, le diagnosticaron cáncer en el dedo pulgar, pero, gracias a un rápido diagnóstico, la enfermedad fue erradicada con una operación.

Sin embargo, Grettell Valdez recibió una mala noticia después de varios años. El doctor le encontró una anomalía en el mismo dedo y tendrá que ser amputado.

PUEDES VER: Actriz Grettell Valdez asegura que vive un caos familiar por aislamiento de su hijo Santino

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron, me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijeron, ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsiar (a hacer una biopsia)’”, explicó la actriz.

“Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía, y ya estando ahí en la plancha, ya toda listo, llega el doctor y me dice: ‘no te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal’”, añadió.

Asimismo, Grettell Valdez contó a detalle cómo es su enfermedad.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, que es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es”, señaló.

A Grettell Valdez no le importa perder un dedo

La actriz Grettell Valdez dejó en claro que su salud es lo primero y por eso no le importa la amputación de su dedo.

“Si me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa” , finalizó.

A Grettell Valdez no le importa perder un dedo. Foto: Grettell Valdez/Instagram

Grettell Valdez y su mensaje de optimismo

A través de sus redes sociales, Grettell Valdez se mantiene positiva a pesar de su estado de salud.

“Para todo mal siempre sonríe. Solo un poco de amor me pueden dar”, escribió en su último post de Instagram.