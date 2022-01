Erick Elera se despide de su hija Flavia tras vacaciones en Punta Cana

Erick Elera, Alison Pastor y sus dos pequeños hijos se despidieron del viaje de ensueño que disfrutaron en Punta Cana. Con su regreso a Lima, también llegó la despedida de la pequeña Flavia, hija mayor del actor, ya que una vez culminadas las vacaciones, ella debía regresar a Estados Unidos para el inicio de su año escolar.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, los cuatro miembros de la familia demostraron lo bien que disfrutaron de sus vacaciones en las playas caribeñas. A través de fotografías y divertidos videos, presumían los paisajes y las instalaciones del resort en el que se hospedaron.

Erick Elera podría ser el nuevo conductor de Esto es guerra

Mientras que Erick Elera disfrutaba sus vacaciones en el extranjero, un fuerte rumor corrió a través de las pantallas de televisión. Brunella Horna especuló que el reemplazo de Gian Piero Díaz en Esto es guerra sería el actor de Al fondo hay sitio.

“Por ahí me han dicho, he estado averiguando. No sé si será verdad, pero me comentan que podría ser Erick Elera”, sostuvo la modelo a las cámaras de +Espectáculos.

Allison Pastor revela que quisiera volver a ser madre

En una de las últimas entrevista que Allison Pastor brindó a los medios de comunicación, esta afirmó su deseo por tener una segunda hija con Erick Elera.

“Ya le dije a Erick (Elera), tendré a la mujercita a los 30 años. Ahora tengo 26 años, a esperar unos años. A darle punche a mi crecimiento artístico y mi negocio, de ahí me tomaré un descanso con mi segundo bebé. Así cuidé a Lucas, por tres años, eso mismo quiero hacer con mi segundo hijo”, sostuvo la bailarina.