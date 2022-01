Dalia Durán desmiente haber malgastado las donaciones de las hijas de Andrés Hurtado

Dalia Durán respondió fuerte y claro a Andrés Hurtado luego de las declaraciones que dio el último 8 de enero durante el regreso de su programa a las pantallas de televisión. El conductor habló del dinero que donaron sus hijas Josetty y Génesis para apoyarla económicamente tras la detención de John Kelvin.

Días atrás, la figura de Panamericana sugirió en una entrevista que la expareja del cantante derrochó los 10.000 dólares que le otorgaron, los cuales debían ser utilizados para pagar la deuda del departamento en el que vivían.

¿Qué respondió Dalia Durán a Andrés Hurtado?

Dalia Durán desmintió haber derrochado el dinero que le entregaron las hijas y afirmó que el monto en su totalidad fue destinado a cubrir la vivienda de sus pequeños. “Esa plata no pasó por mis manos en ningún momento, no vi ni un dólar , todo trato se hizo entre la producción y la señora (dueña de la casa) en una notaría”, dijo a Trome.

Del mismo modo, recalcó que no ha utilizado la ayuda para la compra de implementos innecesarios para su nuevo departamento: “No sé de qué lujos hablan si yo vivo con las mismas cosas con las que me mudé. No me voy a callar cuando sé que están mintiendo”.

Andrés Hurtado agradeció el tiempo de servicio de Dalia Durán en su programa. Foto: Instagram/Andrés Hurtado/Dalia Durán

Dalia Durán agradeció a Andrés Hurtado y sus hijas

A finales de diciembre, Dalia Durán expresó su gratitud ante el gesto que tuvo el conductor Andrés Hurtado y sus hijas Josetty y Génesis al entregarle dinero y ofrecerle un trabajo como coconductora. Sin embargo, reveló que el contrato no se renovaría para el 2022.

“Es una persona a la que le tengo que agradecer mucho, sobre todo porque me apoyó en los peores momentos de mi vida. Acá lo cierto es que mi contrato terminó el 18 de diciembre y listo”, precisó a El Popular.