Brunella Horna aconseja Tilsa Lozano a tener correa con fans: “No se puede quejar”

En las últimas horas, Tilsa Lozano realizó un pronunciamiento mostrando su disconformidad con un hecho que le sucedió mientras se encontraba disfrutando de un día de playa con Jackson Mora y sus hijos. La modelo llegó a ‘cuadrar’ a una joven que estaba invadiendo su privacidad y espacio personal al grabarla y tomarle fotos sin su consentimiento.

“La chica me estaba tomando fotos, entonces yo le digo: ‘Si tú quieres tomarte una foto conmigo, obviamente yo me la voy a tomar encantada, pero que me estés tomando fotos escondiéndote, invadiendo mi espacio y mi privacidad, de una forma súper incómoda, me fue bastante molesto’”, indicó en sus historias de Instagram.

Brunella Horna le pidió tener más correa a Tilsa Lozano

Este episodio fue abordado en el nuevo espacio matutino de espectáculos de América Televisión conducido por Brunella Horna y Valeria Piazza. La joven empresaria trató de entender a Tilsa, aunque también aseguró que la presentadora debe tener un poco más de paciencia con los seguidores ya que todo esto es efecto de la fama.

“Lo que pasa que cundo uno está en la televisión, como tienes cosas buenas, buenos contratos o gente que te quiere, también te expones a eso que dejas la privacidad a un lado. Entonces no te puedes quejar porque es la decisión que tú tomaste”, precisó.

Brunella Horna reveló el doloroso momento que vivió cuando murió su abuela

Siguiendo con el tema, Brunella Horna contó un hecho que vivió hace cinco años cuando su abuela falleció. La joven empresaria reveló que a pesar del duro momento que atravesaba, la gente que la vio en la calle no paraba de grabarla o tomarle fotos.

“Cuando fallece mi abuela hace 5 años, se me acercó mucha gente a tomarme fotos, y uno no se puede quejar porque como tengo empresas, vivo de la prensa... A tener correa”, añadió.