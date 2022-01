‘Robotín’ confiesa que vendió regalo de Fábrica de sueños y se lo gastó en un casino

Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’ reveló durante una entrevista que su adicción a los juegos lo llevó a perder más de 300 mil soles durante todos los años que trabajó con su personaje.

El artista peruano fue invitado al programa de YouTube B&H Podcast y contó que una vez un cliente le pagó una gran suma de dinero para un show en Arequipa, pero todo lo ganado lo perdió en un casino.

“El lugar donde más me han pagado fue en Arequipa, que yo no podía ir, me dijeron si tú choteas tu show en Lima te pago $ 1000 y los pasajes(...) el tío me depositó, pero qué crees, los S/. 3000 fueron para el casino” , dijo.

No obstante, su ludopatía lo llevó a otro acto extremo. ‘Robotín’ reveló que la moto que le entregaron en el desaparecido programa Fábrica de sueños lo vendió y el dinero lo gastó en juegos.

“ Yo he estado en Fábrica de Sueños, cuando daba Fábrica de sueños, me regalaron una moto, la vendí, tres mil soles, cero kilómetros, pero qué rico se siente cuando uno entra y las azafatas, joven gaseosa, cigarrito, sanguchito, metes tu plata en la máquina, pero después caminar desde el Mega Plaza hasta al aeropuerto”, comentó.

¿Por qué ‘Robotín’ fue al programa de Andrea Llosa?

‘Robotín’ contó que al programa de Andrea Llosa para hablar sobre su caso, ya que tenía dudas sobre su paternidad y no tenía el dinero para las pruebas de ADN.

“Yo busqué al programa porque el programa se trataba de ADN y me habían llegado unas pruebas de la mamá de mis hijas, unas pruebas adúlteras con ciertas personas. Como estábamos en pandemia estaba misio y eran tres ADN los que yo iba a pedir y son como 4.000 ‘lucas’”, comentó a B&H Podcast

Expareja de ‘Robotín’ asegura que sus hijas son de él

En entrevista con Amor y fuego, ‘Robotín’ contó que, tras descubrir que dos de sus tres hijas no son de él, su expareja exige en otra prueba de ADN.

“La mamá sigue con la idea de que sí son mías. ‘Son tuyas, son tuyas, voy a hacerlo por otro lado (la prueba de ADN)’”, señaló.