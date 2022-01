¿Por qué Magaly Medina y Rodrigo González terminaron su amistad?

Rodrigo González y Magaly Medina han hecho notar en muchas ocasiones sus discrepancias desde hace algunos años. En televisión, ambos se enviaron indirectas que los han distanciado cada vez más, lo que hizo olvidar aquellas épocas en las que se mostraban juntos en la labor periodística.

El último enfrentamiento que protagonizaron ocurrió tras las declaraciones de Giuliana Rengifo en Amor y fuego hace algunos meses. La cantante afirmó haber tenido un romance con el actual esposo de la conductora de ATV, Alfredo Zambrano.

Si bien no precisó la fecha en que se veían, ella aclaró que fue cuando ambos atravesaban difíciles momentos. Sus comentarios generaron rebotes en otros medios y llegó hasta los oídos de la figura de televisión.

PUEDES VER: Rodrigo González asegura que Magaly Medina impidió que lo contraten en ATV

Tras estas revelaciones, las estrellas de Willax TV y ATV se mandaron indirectas en redes sociales que terminaron en un pronunciamiento del popular ‘Peluchín’ en torno a su amistad.

Rodrigo González era amigo de Magaly Medina en sus inicios en la televisión. Foto: Instagram

Rodrigo señaló sentirse traicionado por Magaly

Durante la emisión de su programa, Rodrigo González contó que su colega le impidió ser parte de la familia de ATV cuando salió de Latina. En ese sentido, recordó la guerra de primicias que ambos tuvieron tiempo atrás.

“A mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿Pero no es tu amiga? Entonces, ¿por qué se ha expresado así de ti? ¿por qué ha minimizado tu programa? ¿por qué dice que a ustedes no los ve nadie? ¿por qué dice que las primicias son solo de ella? ¿por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía? ¿No se supone que es tu amiga?’”, se preguntó.

“Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas. Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, añadió.

De esta manera, quiso dar a entender que ella jamás lo consideró un amigo y pudo entender cómo era la vida dentro de la televisión.

Magaly Medina cuenta por qué no habla con Rodrigo González

En marzo del 2020, Magaly Medina reconoció en una transmisión en vivo que dejó de hablarse con Rodrigo González por diferencias en su forma de hacer periodismo de espectáculos.

“Tenemos discrepancias y en nuestro caso son públicas, pero las olvidamos al poco tiempo porque prima el cariño de tantos años”, justificó en ese entonces.

Por su parte, el conductor de televisión se mostró asombrado por estas declaraciones. “Me trató muy bien y siempre se lo agradecí. Ahora no sé qué pasó, no entiendo… La conozco desde que tengo 16 años, pero siento que cuando estoy en televisión, hay algo que pasa, algo que cambia”, dijo en una charla que tuvo con Gigi Mitre antes de pandemia.

Días después, él se reencontró con la conductora de televisión en el set de Magaly TV, la firme donde sostuvieron una íntima plática. Esa fue la última vez que aparecieron juntos en la pantalla chica.