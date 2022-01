Lucero comenta sobre supuesto noviazgo de su hija: “Ya se puede ser suegros”

¿Un nuevo romance a la vista? La ‘Novia de América’, Lucero, fue consultada por la prensa mexicana sobre los rumores de una supuesta relación entre su hija, Lucerito Mijares, y el conocido creador de contenido para la plataforma de TikTok Emiliano Gatica. A lo que la cantante desmintió,, pero sí aseguró que le gustaría convertirse en suegra en algún momento.

Fue intervenida por los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que le preguntaron sobre diferentes temas de su vida personal, siendo el más resaltante el posible noviazgo de su pequeña, quien fue fruto de su amor con el cantante Manuel Mijares.

“No tiene novio, no, es su amigo. (Emiliano Gatica) no es su novio (...) yo creo que ya se puede ser suegros en la vida. Sí, ya (puedo), pero no, no es novio” , fue el breve comentario de Lucero, quien además señaló que ella ni Manuel Mijares son el tipo de padres celosos cuando sus hijos comienzan a salir con otras personas.

Cómo iniciaron los rumores

Todo comenzó a inicios de este nuevo año, cuando circuló una fotografía de Lucerito Mijares con el tiktoker Emiliano Gatica, la cual fue subida por el joven a las redes asegurando que ella era una de sus personas favoritas del mundo. En la instantánea guardada por una fanpage de la artista, Lucerito aparece sonriente junto al joven. Además, en algunas ocasiones realizaron juntos videos en vivo en sus redes sociales.

Lucero desmiente supuestos rumores del supuesto noviazgo de su hija con el tiktoker Emiliano Gatica. Foto: Difusión

Entonces, ¿quién es el supuesto pretendiente de la hija de Mijares? Emiliano es un adolescente de 19 años que también tiene vena artística al ser el nieto del compositor chileno Lucho Gatica, y sobrino del actor Luis Gatica, quien ha formado parte de producciones en telenovelas de Televisa.

Lucero canta “El privilegio de amar” junto a Mijares y sus hijos

La reconocida cantante y actriz mexicana Lucero se reunió junto a su familia y entonaron varios temas demostrando su vena artística.

El video fue colgado en el canal de YouTube de Manuel Mijares en mayo del 2021 y actualmente ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones. Así, la expareja demostró el cariño que se tienen y la unión familiar por encima de todo.

Como se recuerda, la canción “El privilegio de amar”, de Mijares, se volvió popular al ser el tema principal de la novela que lleva el mismo nombre y fue protagonizada por Adela Noriega, René Strickler, entre otros artistas mexicanos.