Kurt Villavicencio sobre Melissa y Anthony Aranda: “Están en 2 sintonías diferentes”

Melissa Paredes se ha convertido en una de las personalidades más mediáticas del mundo del espectáculo nacional, más aún luego de haber oficializado su relación con Anthony Aranda. Como se recuerda, fue en el ampay mostrado por Magaly Medina donde se vio a la conductora con su bailarín de Reinas del show en actitudes cariñosas cuando aún se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

Por ello, los principales conductores de la farándula peruana han opinado sobre este polémico romance. Este fue el caso de Kurt Villavicencio, el ahora presentador de D’Mañana por Panamericana, quien aseguró que no ve futuro en la pareja a pesar de sentir que ‘Meli’ está bastante enamorada del ya popular ‘Gatito activador’ (apodo de Aranda).

‘Metiche’ no cree que Melissa y Anthony Aranda tengan un mes de relación

Durante una charla con La República, Kurt Villavicencio negó lo que recientemente declaró Melissa Paredes sobre su relación con Anthony Aranda. Según la modelo, su romance con el bailarín lleva recién un mes de duración, versión que no termina por convencer al conductor.

“¡No te creo, Melissa Paredes, no seas tan mentirosa, tú no tienes un mes con Anthony Aranda! Y decir que son enamorados es cuando tienes 13 años. (Él) es tu pareja, no me vengas con eso porque has estado bien casada con el ‘Gato’ Cuba”, indicó.

‘Metiche’ no ve futuro en el romance de Melissa y Anthony Aranda

Fiel a su estilo, ‘Metiche’ dejó un polémico comentario respecto a la relación entre la presentadora y el bailarín. El ahora conductor de Panamericana aseguró que no ve futuro en ambos, pero que sí percibe a Melissa bastante enamorada.

“Siento que ambos están en dos sintonías diferentes. Para mí que se acaba el verano y se le va todo a Anthony Aranda. Yo veo más templada a Melissa Paredes. ¡Ojalá que esta vez las cosas duren! Si Melissa, de repente, está confundida, que hable bien las cosas y que después no se confunda con las fechas. Que sea más clara en los hechos”, señaló.