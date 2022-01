Kendall Jenner responde en Instagram a críticas sexistas sobre el vestido que usó en boda

La modelo Kendall Jenner vuelve a ser tendencia en redes sociales, tras responder en Instagram a los comentarios sexistas que recibió después de usar un vestido, considerado por algunos cibernautas como “inapropiado”. La penúltima del clan Kardashian fue sincera y le aclaró a los usuarios el motivo por el que se animó a llevar dicha prenda.

Kendall Jenner en la boda de Lauren Pérez.

¿Cómo empezó la polémica por el vestido de Kendall Jenner?

En noviembre del 2021, la modelo asistió a la boda de su amiga Lauren Pérez, en Miami. Para la ocasión, Kendall quiso dejar en evidencia su pasión por la moda y usó un vestido negro con aberturas Mônot, que presentaba cortes en forma de diamante.

Kendall Jenner en la boda de Lauren Pérez.

Estos son algunos comentarios negativos que recibió la dueña de 818 Tequila en TikTok:

Críticas a Kendall Jenner en Tik tok.

“Bonito vestido, pero no hay uno peor para usar en una boda. Todo el dinero que tiene y no tiene clase o consideración por otros”, comentó un usuario.

Críticas a Kendall Jenner en Tik tok.

“Además de querer llamar la atención, es totalmente irrespetuoso para la novia”, comentó otro.

Dos meses después, tanto la recién casada como la modelo, se animaron a poner fin a la lista de comentarios irracionales que recibió Kendall por su vestido. Recientemente, Lauren volvió a publicar una serie de fotos de su boda en Instagram. “¡La mejor noche de 2021! ¡Feliz año nuevo a todos!”, se puede leer en el post.

En esta publicación, también se podía leer otro comentario negativo: “Atuendo inapropiado en una boda. Kendall Jenner, me avergüenzo por ti. #cringe”.

Otro seguidor respondió a esta afirmación: “Si la novia no se incomoda, ¿por qué te importa? Relájate”. Lauren aprovechó esto y también escribió: ¡Diles! ¡Se veía impresionante y me encantó!”

La misma Kendall se hizo presente en la conversación y afirmó que sí le había consultado a su amiga: “Obvio, también pedí su aprobación por adelantado. Nos encantó la boda en la playa”.

