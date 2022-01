Jossmery Toledo terminó en la comisaría por manejar con su brevete vencido

Pasó por un incómodo momento. El pasado 3 de enero, la modelo fitness Jossmery Toledo fue intervenida por efectivos policiales para luego ser trasladada a la comisaría del Callao por haber mostrado su brevete de cuando era policía durante un operativo, a pesar de que en la actualidad es un agente en retiro.

Este hecho fue denunciado por la página de Facebook Prensa Callao TV. En la publicación se observa que la ex agente del orden no cuenta con una licencia de conducir aprobada, según la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Jossmery Toledo no cuenta con licencia de conducir según la web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero maneja su auto con total normalidad” , se puede leer en la denuncia. Asimismo, el escrito está acompañado de una foto de la web en donde se lee que la modelo no cuenta con un brevete esencial para manejar cualquier vehículo.

“Sin papeleta de infracción e internamiento del vehículo según lo amerita salió airosa de la dependencia policial”, finalizó el portal de noticias. Sin embargo, cuando fue consultada por la prensa solo atinó a decir que fue a visitar a su excolegas: “No estoy detenida, siempre voy a las comisarías a saludar”. Cabe resaltar que la multa por cometer este tipo de infracciones sería de S/ 2.200, además de la inhabilitación y multa para obtener una licencia por 3 años y el internamiento del vehículo.

Jossmery Toledo aseguró que fue a la comisaría a saludar a su excolegas y no por haber conducido sin brevete. Foto: Prensa Callao tv

Jossmery Toledo siguió entrenando a pesar del corte de luz

La popular modelo y expolicía Jossmery Toledo compartió en su cuenta oficial de Instagram cómo seguía entrenando en el gimnasio a pesar de que se haya ido la luz en el local.

“Como sea se entrena”, se pudo leer en la descripción de uno de sus stories, ya que la influencer suele compartir sus rutinas diarias, y esta ocasión no era la excepción.

Criticó a Christian Domínguez

En diciembre del año pasado, Jossmery Toledo fue invitada al programa América hoy y durante su estadía participó de una secuencia sobre ¿Por qué siempre pierdo en el amor?

En el set también se encontraba Christian Domínguez, quien también aprovechó para comentar: “Si no veo amor, me voy”. Frente a ello, la influencer no dudó en comentar su opinión. “El hecho de que te tatúes no significa que estás siendo fiel”, dijo haciendo referencia al tatuaje que se hizo en honor a su pareja Pamela Franco.