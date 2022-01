Ernesto Pimentel espera volver a caminar tras operación de cadera: “Quiero jugar con mi hijo”

Ernesto Pimentel se sometió a una cirugía de cadera debido a la necrosis avascular que padece en dicha zona del cuerpo y que posiblemente se acrecentó debido a los tratamientos contra el VIH que lleva el conductor de América TV desde hace varios años, según declaraciones del médico que lo trata.

A propósito de la exitosa intervención quirúrgica que se llevó a cabo el último 6 de enero, la figura de TV viene recuperándose favorablemente, pero hay una cuestión que aún le preocupa: el volver a caminar.

Ernesto Pimental habla de su proceso de recuperación post-operación

El actor que da vida a la Chola Chabuca en El reventonazo de la Chola, dio a conocer que se encuentra recuperando de a pocos, y con las recomendaciones de su médico especialista. Asimismo, señaló que espera volver a caminar para jugar con su pequeño y estar cerca de su audiencia muy pronto.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera tras 8 años de dificultades motoras

En esa línea, Pimentel agradeció a todas las personas que se preocuparon y oraron por su salud, y a quienes ahora le desean un próspero restablecimiento.

“Este procedimiento me reta porque es una situación donde tengo que empezar nuevamente a caminar, pero yo soy una persona de fe, así que tengo la certeza de que los pasos que voy a dar me van a llevar a mi objetivo que es estar mejor, jugar con mi hijo más, regresar al escenario y estar con mi público ”, dijo.

Ernesto Pimentel se sometió a un trasplante de cadera tras 8 años de dificultades motoras. Foto: Ernesto Pimentel/Instagram

Ernesto Pimentel cuenta que está operación fue de las más complicadas de su vida

El intérprete de 51 años dijo también que esta intervención quirúrgica fue todo un desafío y de las más complicadas a las que se ha sometido en su vida, pero agradece a Dios porque todo haya salido bien.

PUEDES VER: La Uchulú revela por qué estima tanto a Ernesto Pimentel y cómo nació su personaje

“Esta fue una operación de trasplante de cadera. Quitaron la cabeza del fémur, para poner una prótesis y esto me ayudará a caminar (...) Yo ya me he sometido a algunas operaciones, pero esta fue una de las más complicadas que me tocó enfrentar”, acotó el artista.