Día mundial de Belinda: la cantante recuerda el aniversario de su debut en las telenovelas

Cantante, actriz y empresaria, Belinda es toda una estrella. La artista española celebra orgullosamente su trayectoria, y ya ha señalado el día mundial de Belinda. Con ello, conmemora el 10 de enero del 2000, fecha en la cual debutó en la telenovela infantil Amigos x siempre. Creó un hashtag para ser usado en redes sociales y ha interactuado a través de este con sus más grandes fanáticos.

El día mundial de Belinda

La cantante ha vuelto el 10 de enero un día especial. Recuerda el inicio de su trayectoria artística, cuando empezó a actuar en una telenovela de Televisa. Años después, 22 para ser exactos, ha lanzado cuatro álbumes como solista, ganado las Palmas de oro en Cannes, actuado en cinco películas, y actualmente es jueza en La voz.

Aprovecha la ocasión para interactuar con sus seguidores, quienes comparten imágenes de distintos momentos de la carrera de la española. “¡Belifans!, estoy viendo todos sus mensajitos #DíaMundialDeBelinda”, escribió en su perfil oficial de Twitter. Se volvió tendencia en la red social para Argentina, Chile, Costa Rica y Colombia.

Belinda y sus seguidores celebran el 10 de enero anualmente. Foto: captura de Twitter

Cómo inició la carrera artística de Belinda

La ahora pareja de Nodal debutó en el año 2000, cuando se presentó en Amigos x siempre. La serie de televisa no solo fue su primera plataforma para la actuación, pues formó parte de la banda sonora de la novela. El álbum infantil vendió más de 250 copias físicas, lo que lo convirtió en platino.