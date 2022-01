Carlos Álvarez parodia a joven que insultó a autoridades y fue callado por su padre

Carlos Álvarez, actor peruano conocido por imitar a conocidos personajes políticos y del deporte como Gianluca Lapadula, sorprendió a sus seguidores con una caracterización más. En este caso, parodió al joven cuyo video donde se pelea con serenos y policías se hizo viral el último fin de semana.

El popular humorista, quien suele tomar situaciones de la coyuntura peruana para luego caricaturizarlos con sus interpretaciones, mostró en sus redes sociales una foto de este sujeto. “ ¿Así está bien? ”, escribió en la descripción de la publicación.

Los internautas reaccionaron a la imagen y llenaron los comentarios con el hashtag ‘#callatelaboca’, frase que lanzó el padre a su hijo al momento de la intervención.

Carlos Álvarez en imitación. Foto: captura/Instagram

¿Cómo se originó la parodia de Carlos Álvarez?

En Miraflores, un joven atacó con mensajes racistas a policías y serenos que intentaban intervenirlo por desatacar el toque de queda. El sujeto había salido a la calle a recoger una bolsa de bebidas alcohólicas para llevarlas a su casa donde habría realizado una reunión social.

De acuerdo a medios televisivos, las autoridades acudieron al lugar tras recibir quejas de vecinos. Por dicho motivo, decidieron llevarlo a una comisaría, pero el hombre puso resistencia.

Su padre apareció y no apañó la actitud de su hijo, pues lo mandó a callar frente a las autoridades.

Carlos Álvarez con problemas tras imitación

No es la primera vez que Carlos Álvarez imita a personas intervenidas por la PNP. En setiembre del 2021, parodió la detención de un sujeto que discriminó a una mujer policía en Moquegua.

Sin embargo, días después recibió una carta notarial por realizar la sátira en La vacuna del humor.

“Este señor me acaba de enviar una carta notarial para que me rectifique. No somos un programa periodístico, somos un programa de humor donde se parodia la realidad de las cosas. No somos periodistas. Buscamos que se tome con una sonrisa todo lo que pasa en nuestro país”, dijo en un video.