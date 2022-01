Fallece Bob Saget, estrella de Full House

Bob Saget, famoso en Latinoamérica como ‘Danny Tanner’ de la exitosa serie ‘Full House’ (o ‘Tres por tres’), fue hallado sin vida ayer en el hotel donde se hospedaba mientras cumplía una gira, confirmó el Departamento del Sheriff de Orlando a los medios de comunicación de Estados Unidos y a través de Twitter.

“Según el departamento, los agentes respondieron poco después de las 4 p. m. hora local a la cuadra 4000 de Central Florida Parkway, que es el Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes. La llamada de emergencia fue en respuesta a una persona caída. A su llegada, los agentes localizaron a Saget, que no respondía, en una habitación de hotel. El actor fue declarado muerto en escena”, difundió The Hollywood Reporter. “Las autoridades no tienen información sobre la causa de la muerte. Los detectives no han encontrado signos o uso de drogas en este caso. El médico forense del condado de Orange determinará la causa de la muerte”.

Serie. Elenco de Full House. Foto: difusión

El actor de 65 años mantuvo sus redes sociales activas el fin de semana. Se encontraba promocionando sus shows de stand up comedy. “Amar más allá de las palabras, estando de gira y haciendo un espectáculo completamente nuevo de stand up y música”, tuiteó el sábado y el domingo agradeció a la audiencia con una fotografía en el escenario. “Me encantó el programa de esta noche @PV_ConcertHall en Jacksonville. Felizmente soy adicto de nuevo a esto”.

El deceso de Bob Saget lo dio a conocer el portal TMZ, confirmando que hablaron con “varias fuentes conectadas con el icónico comediante y actor”. El actor nacido en Filadelfia comenzó su carrera con The Morning Program de CBS en 1987. “Saget también será recordado por ‘Los videos caseros más divertidos de Estados Unidos’, del cual fue presentador desde el 89 hasta el 97″. Sin embargo, fue su personaje en la serie que duró una década, que se desarrolló desde 1987 hasta mayo de 1995. Saget volvió a su personaje para Netflix, ‘Fuller House’, que finalizó en 2020. “Somos un elenco inusual en el sentido de que he podido permanecer cerca de todos, porque no me tomo a la ligera ocho años de mi vida y luego los otros cinco o seis años, seis temporadas”, dijo.