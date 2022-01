Billie Eilish defiende a Charlie Puth de las acusaciones de Benny Blanco

Desde el pasado 7 de enero, se viene desarrollando una batalla entre tres artistas en la plataforma Tik Tok. Hablamos de Billie Eilish, Charlie Puth y Benny Blanco, quienes han compartido una serie de videos en los que se acusan de dar comentarios absurdos e irrespetuosos.

¿Cómo empezó este conflicto?

Durante meses, Blanco ha publicado videos dirigidos a Puth, en los que se burla de su voz. El productor dijo en uno de estos: “Cierra la boca, Charlie”. Meses después, el cantante decidió que debía ponerle un fin a este tipo de burlas que, según él, no entiende por qué las hace.

“Sabes, hombre, estos videos fueron realmente divertidos al principio. No sé exactamente por qué has sido tan malo conmigo estos últimos meses, pero realmente hirió mis sentimientos. Solía admirarte y no sé de dónde viene todo esto”, dijo el intérprete de “We don’t talk anymore”.

No obstante, Blanco no ha parado de referirse negativamente a su colega. “Sé por qué hice este video, porque eres un maldito perdedor, Puth. Mírate: te sientas en una habitación todo el día y haces tiktoks. Amigo, ¿qué diablos te pasa? Mira tu cabello. Parece que tienes un peluquín o una peluca o algo así. Agárrate y hazte un maldito corte de pelo”, dijo en otro video.

¿Qué dijo Billie Eilish, en defensa de Charlie Puth?

Hace tres días, Billie se ha mostrado indignada por los comentarios de Benny y salió a defender a Charlie. En forma de respuesta al productor, la cantante de 20 años respondió con un video de TikTok: “¿Qué haces todo el día, Benny? Lo mismo. Literalmente, lo mismo”.

Billie Eilish liderará el festival Coachella en 2022

Según la revista Variety, Billie Eilish, junto a Kanye West, encabezarán la próxima edición del festival Coachella, el sábado y el domingo por la noche, respectivamente. Swedish House Mafia también se presentará, aunque no está claro si el grupo estará en la categoría de tercer artista principal del evento.

El rapero ya ha encabezado el festival en 2011 y Eilish tuvo una gran actuación en 2019, convirtiéndose en la artista más joven en encabezar el cartel de Coachella.

El encuentro está programado para los fines de semana del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril de 2022, en el club Empire Polo Ground en Indio, California. Cabe mencionar que las entradas ya están agotadas.