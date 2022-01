Jurado de Yo soy recibe duras críticas por elegir a Tony Cam como el mejor imitador de Sandro

Versus de Sandros. Ayer, 8 de enero, Yo soy: grandes batallas internacional vivió uno de los duelos más épicos, ya que compitieron dos imitadores del gran cantante argentino Sandro. Se trata del ecuatoriano Ricardo Plúas y el peruano Tony Cam. El jurado tuvo la difícil tarea de elegir quién fue el intérprete que más se pareció al artista original.

Quién abrió el escenario fue el ecuatoriano, quien cantó el tema “Dame fuego” y, con coreografía incluida, hizo cantar a todos los asistentes; además, cabe recordar que en una gala pasada Mauri Stern se emocionó al ver el gran parecido físico con el verdadero Sandro. Luego llegó el turno de Tony Cam, quien interpretó uno de los temas más representativos del cantante: “Rosa, Rosa”.

¿Quién ganó?

Luego de las presentaciones, Janick Maceta comenzó con las devoluciones; sin embargo, solo tuvo comentarios positivos hacia los participantes. “Buenos matices, buena presentación. Tu desenvolvimiento escénico es digno de aplaudir; nos llenas de energía”, le dijo a Ricardo Plúas. Asimismo, el ex Magneto, Mauri Stern, también aprovechó para elogiar su trabajo en el escenario. “Ustedes no se detienen, si cometen un par de errores siguen adelante, la verdad es que es un deleite”, expresó.

Aún así, solo había espacio para un ganador. Comenzaron a votar. Mauri Stern, Jorge Henderson y Janick Maceta votaron por el ‘Sandro’ peruano, mientras que Katia Palma eligió al ecuatoriano Ricardo Plúas. Por lo que, quien logró pasar a la siguiente etapa fue Tony Cam.

Usuarios critican la victoria de Tony Cam

Tras la decisión casi unánime del jurado, los cibernautas no demoraron en dar a conocer su opinión. En los comentarios del video publicado en YouTube por el programa Yo soy, se puede leer cómo varios usuarios se muestran descontentos con la elección de Tony Cam como el ganador y lo consideran como “favoritismo”.

Seguidores de Yo soy critican la victoria de Tony Cam en el versus para conocer al mejor imitador de Sandro. Foto: Yo soy/Youtube

“Sandro peruano en las dos presentaciones cantó dos temas que le favorecían, pero aún así el Ecuatoriano sin duda es más parecido, con este resultado el jurado una vez más demuestra que tiene arreglado el programa”, “El ecuatoriano es mas completo, sin menospreciar la potencia del peruano, y como dicen Tony esta al borde de la parodia, a la próxima deben ponerles la misma canción para los dos”, “Si gana Tony es favoritismo y en este programa internacional deberían ser muy correctos... ¿Realmente estaban parcializados? ¿Qué les paso?”, fueron algunos de los comentarios de seguidores notablemente ofuscados.

¿Qué dijo Tony Cam tras la crítica de Mauri Stern?

La gala pasada de Yo soy, el cantante mexicano Mauri Stern quedó maravillado con las presentaciones de los imitadores de Sandro. Puedo ver que cada candidato tenía su fuerte como en el caso del contrincante ecuatoriano y su parecido físico con el original. “Le falta un poco la potencia que tiene el (imitador) peruano, pero por otro lado este se parece más que el (imitador) peruano, es impresionante”, dijo en relación a Ricardo Plúas.

Ricardo Plúas y Tony Cam se despidieron estrechando un cálido abrazo. Foto: composición/captura América TV