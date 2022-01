Tony Succar se convirtió en papá: “El milagro más grande que he visto en mi vida”

El día más esperado para Tony Succar finalmente llegó. El reconocido percusionista peruano se convirtió por primera vez en padre de una niña este domingo 9 de enero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jurado de Yo soy, grandes batallas internacional anunció esta noticia tan importante para él y su esposa Lauren con un emotivo mensaje y algunas fotos.

“Familia, nuestra bendición llegó. El milagro más grande que he visto en mi vida, no existen palabras para describir lo que siento. @laurensuccar te amo, eres freaking amazing, what a champion (eres increíble, qué campeona). Gracias Dios, eres perfecto. La vida es el regalo más precioso que existe”, escribió Tony Succar.

“Andamos low battery (batería baja) pero no quiero cerrar los ojos y perderme ningún segundo, the most magical day ever (el día más mágico de todos los tiempos). Los amo, mi gente”, añadió.

Asimismo, Tony Succar acompañó el anuncio con una foto donde se le vio cargando a su bebé y un corto video donde sostenía la mano de la recién nacida.

Tony Succar se convirtió en papá. Foto: Tony Succar/Insatgram

Tony Succar preparado para ser padre

A fines de octubre, Tony Succar habló por primera vez en una entrevista tras anunciar que sería padre. El dos veces ganador del Grammy Latino señaló que ya venía preparándose para el gran momento.

“Es increíble porque mucha gente está feliz por nosotros y todos mis fans también. Creo que es una etapa muy importante porque yo amo a mis padres y veo el rol tan importante que ellos han tenido en mi vida y yo quiero ser igual. Estoy preparándome mucho para eso”, dijo a RPP.

Tony Succar feliz con la llegada de su primera hija. Foto: Tony Succar/Instagram

¿Cómo reaccionó Tony Succar al saber que sería papá?

Tony Succar compartió un vídeo del preciso momento en que su esposa Lauren le revelaba que estaba embarazada. En el clip se pudo ver al percusionista abriendo una caja que contenía las pruebas de maternidad y al ver esto, Tony no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas. “Hicimos que sucediera. Somos unos campeones, anotamos un gol. Fue un gol de mundial. Será muy amado, muy amado”, señaló en su Instagram el músico peruano.