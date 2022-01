Patricia Barreto cuenta cómo afrontó su divorcio: “Tengo bastante fortaleza”

En enero de 2020, Patricio Barreto anunció su separación del director teatral Joaquín Vargas, con quien estuvo casada por siete años. La conocida actriz peruana explicó que, después de su divorcio, volvió a la casa de su madre y trabajó para superar la ruptura.

La protagonista de varias películas de comedia señaló que se quedó bajo la protección de la mujer que le dio la vida por dos años.

“Me divorcié antes (de la pandemia). Es más, cuando llegó la pandemia estaba en un buen lugar, estaba en la casa de mi madre, el mejor lugar del mundo. Entonces, viví esos dos años junto con mi mamá. Me hice mucho más sólida con mi columna familiar y vertebral, y me puse a entrenar”, contó a Trome.

“Vengo de una formación bastante corporal y circense, mi mamá tuvo estructura de circo; entonces, pasé un año entrenando, enfocando toda mi energía en trabajar físicamente mi cuerpo para estar preparada para lo que venga, y estar en la casa de mi mamá, mejor lugar no pudo ser, me sentí protegida, cuidada y con el amor familiar”, añadió.

Patricia Barreto resalta la importancia de ir a terapia

Asimismo, Patricia Barreto explicó que lleva terapia psicológica para enfrentar su divorcio y también para lidiar con el estrés del trabajo.

“Es algo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, siento que soy una persona bastante resiliente, tengo bastante fortaleza, tengo mucha fe, creo en Dios y llevo evidentemente terapia psicológica, desde hace un par de semanas, pero la estoy llevando por la carga laboral, porque ahí necesitamos equilibrar. Yo tengo una espiritualidad que trabajo constantemente, me enfoco muchísimo en mi trabajo, tengo una familia maravillosa y terapia psicológica, es un combo completo. Siento que tienen que estar en la canasta básica familiar: comida, trabajo y salud mental porque, si realmente enfocamos nuestro futuro, en realizarnos profesionalmente o en expectativas que nosotros mismos no llenamos, no pensamos en el presente y en nuestra estabilidad, no vamos a ser felices nunca”, mencionó.

Patricia Barreto resalta la importancia de recibir ayuda profesional. Foto: Patricia Barreto/Instagram

Patricia Barreto emocionada porque se compró un departamento

A través de Instagram, Patricia Barreto contó a sus seguidores que se compró su primer departamento.

“Lo logré. Fue un camino lleno de desafíos y no ha sido fácil, pero gracias a Dios, a mi ahorro, a mi esfuerzo y a mi trabajo, hoy me compré mi primer departamento“, escribió la actriz de 35 años el pasado 19 de setiembre del 2021.